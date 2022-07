INFO GOAL - Mercato : Georginio Wijnaldum à l'AS Rome une affaire bouclée dès ce week-end

Les Giallorossi sont prêts à conclure l'affaire sous forme de prêt avec option d'achat. Le joueur a le oui de Mourinho et aime la destination.

Après Paulo Dybala, l'AS Rome est prête à conclure son deuxième coup du marché des transferts en l'espace d'une semaine. L'équipe de José Mourinho est proche de signer Georginio Wijnaldum, le milieu de terrain néerlandais qui va quitter le PSG. Comme le rapporte GOAL, Tiago Pinto travaille avec l'entourage du joueur (également néerlandais) pour trouver une formule qui puisse satisfaire toutes les parties.

Un prêt avec option d'achat obligatoire

L'hypothèse la plus concrète sur la table pour le moment est un prêt avec une obligation d'achat facilement réalisable, pour une transaction totale comprise entre 10 et 15 millions d'euros. Le principal obstacle est le salaire de Wijnaldum, qui touche 9 millions d'euros nets par an de la part du club parisien. La solution pour conclure l'affaire est que le PSG paye (sur une offre volontaire) la moitié du salaire du joueur pendant le prêt, tandis qu'à partir de 2023, l'AS Rome pourra profiter du Decreto Crescita pour diminuer la charge financière.

PSG : l’AS Roma, vraie option pour Wijnaldum

À la base, le club de la capitale souhaite la vente du Néerlandais afin d'alléger l'effectif et d'essayer de se rapprocher - par euphémisme - des paramètres imposés par le nouveau Fair-Play Financier. Dans ce sens, Mauro Icardi, proposé en même temps que Georgionio Wijnaldum à la Roma, est également sur le départ. Mais sur ce scénario, la réponse du club Friedkin a été un non ferme. Après son expérience à Liverpool, remportant la Ligue des champions en 2019, Wijnaldum semblait à un pas du FC Barcelone l'été dernier.

Mourinho convaincu par le profil du Néerlandais

Puis le PSG est arrivé et l'a convaincu à coups de millions d'euros de s'installer à l'ombre de la Tour Eiffel. La saison dernière, le Néerlandais a fait 38 apparitions et a marqué trois buts toutes compétitions confondues, remportant la Ligue 1. Avec des performances importantes, comme celles qu'il l'avaient caractérisé les saisons précédentes. Une raison suffisante pour que Mourinho l'identifie comme le bon renfort pour le milieu de terrain de la Roma.

L'arrivée de Georgionio Wijnaldum ferme, du moins pour l'instant, la porte à celle de Frattesi. Les Giallorossi et Sassuolo sont fermes sur leurs positions. En cas de départ de Jordan Veretout, la piste pourrait se rouvrir qui ramènerait le milieu de terrain à Trigoria après son expérience au sein du centre de formation du club de la capitale italienne.