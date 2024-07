Mercato, un autre Bleu en route vers la MLS

Un autre international français pourrait prendre la direction de la MLS, cet été.

Cela fait maintenant près de deux semaines que l’Euro 2024 a pris fin en Allemagne avec le sacre de l’Espagne face à l’Angleterre (2-0). Le moment est donc venu pour les joueurs engagés dans le tournoi de se pencher sur leur avenir en club. Plusieurs joueurs de l’Equipe de France sont d’ailleurs concernés avec Adrien Rabiot ou encore Kingsley Coman qui n’ont toujours pas tranché sur leur avenir. Par ailleurs, un autre international français pourrait se retrouver du côté de la MLS, quelques semaines après le départ d’Olivier Giroud en Amérique.

Antoine Griezmann en MLS dès cet été ?

L’Arabie Saoudite n’est pas la seule destination prisée des joueurs européens ces dernières années. C’est aussi le cas des Etats-Unis qui ont réussi à faire signer un certain Lionel Messi avec l’Inter Miami. En outre, la Major League Soccer plaît bien à certains joueurs français comme Antoine Griezmann.

Grand fan de la culture américaine, le vice-capitaine de l’Equipe de France a toujours clamé son envie de jouer en Amérique et même d’y terminer sa carrière. Le moment semble donc proche pour Antoine Griezmann, dont le contrat avec l’Atlético Madrid prend fin en 2025.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Le Los Angeles FC insiste pour Antoine Griezmann

A 33 ans et après un Euro raté, Antoine Griezmann s’approche bel et bien de la fin de sa carrière. A un an de la fin de son contrat, le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético Madrid ne devrait pas recevoir une offre de prolongation de la part des Colchoneros, cet été. Une situation dont pourrait profiter le Los Angeles FC qui s’intéresse fortement à l’ancien attaquant de la Real Sociedad à en croire L’Equipe. Selon le quotidien français, la franchise américaine aurait déjà une offre concrète à ‘’Grizou’’ et aimerait faire de lui, le 2e joueur le mieux payé de la MLS derrière Lionel Messi.

Une proposition à laquelle réfléchit Antoine Griezmann qui pourrait être tenté l’aventure, à deux ans de la Coupe du Monde 2026, organisée aux Etats-Unis. L’Equipe indique d’ailleurs que le Los Angeles souhaiterait recruter le Tricolore dès cet été mais serait aussi prêt à patienter. En cas de départ dans le club américain, le champion du monde 2018 retrouverait Hugo Lloris et Olivier Giroud, sous les mêmes couleurs. Pour rappel, Antoine Griezmann dispose d’une clause libératoire d’environ10 millions d’euros dans son contrat avec l’Atlético Madrid.