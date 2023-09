Mbappé snobe le Real Madrid, Tchouaméni réagit

Coéquipiers de Kylian Mbappé en Equipe de France, Aurélien Tchouaméni réagit au transfert manqué du Parisien au Real Madrid.

C’est le sujet le plus bouillant du mercato estival : Kyalian Mbappé au Real Madrid. Mais au final, le Bondynois est resté dans la capitale française comme il l’a clamé depuis sa lettre envoyée aux dirigeants parisiens faisant savoir qu’il veut honorer sa dernière année de contrat pour partir librement en 2024.

Mbappé, point focal du mercato estival

En juin dernier, Kylian Mbappé a fait la une de toute la presse sportive internationale. En effet, l’attaquant du Paris Saint-Germain, a, dans une lettre aux dirigeants du club francilien, fait savoir qu’il ne veut pas renouveler son contrat, qui prend fin en juin 2024. Le champion du monde 2018 entend aller au bout de son bail avec le club champion de France et partir librement pour signer dans un club de son choix. Et sa prochaine destination est bien connue de tous : le Real Madrid.

Ne voulant pas perdre gratuitement son attaquant, le Paris Saint-Germain a proposé à Kylian Mbappé de renouveler son bail. Mais l’ancien Monégasque a été catégorique : pas de renouvellement. En effet, la direction parisienne a pris une décision radicale envers son meilleur buteur : soit il prolonge soit il ne joue pas. Alors, le Bondynois est écarté de la tournée chaotique passée en Asie (Japon et Corée du Sud).

De retour en France après la tournée, le club francilien passe à la vitesse supérieure dans son bras de fer avec l’attaquant français. Kylian Mbappé sera placé dans le « loft » avec les joueurs ne faisant plus partie des plans futurs du club. Mais au bout de quelques jours, les choses seraient arrangées. Puisqu’après le match difficile de la première journée de Ligue 1 contre Lorient (0-0), le PSG, à la surprise générale, réintègre Kylian Mbappé dans l’effectif du club au lendemain de son match de la première journée.

Si les rumeurs ont inondé la toile faisant état d’un intérêt du Real Madrid dans les derniers instants du mercato, rien n’a signalé. Car, les vice-champions d’Espagne n’ont fait aucune proposition officielle au club francilien afin de tenter à recruter le capitaine des Bleus.

Tchouaméni croise les doigts et attend Mbappé

Compatriote et coéquipier de Kylian Mbappé en Equipe de France, Aurélien Tchouaméni, qui joue pour le Real Madrid, a observé tout le feuilleton. En conférence de presse, mardi, avant le match du jeudi, le milieu de terrain français n’écarte pas l’idée de jouer ensemble avec le numéro 7 du PSG au Real Madrid.

"Evidemment que c'était une possibilité. Plein de choses peuvent se passer dans le foot. Toutes les équipes du monde le veulent. Il est au PSG aujourd'hui, on ne va pas en parler plus que ça. Bonne saison à lui, nous on est très content de ce qu'on a aujourd'hui", a déclaré l’ancien milieu de l’AS Monaco.

"Evidemment que c'est un plus d'avoir des joueurs d'une même équipe. Quand tu joues au quotidien avec un joueur, tu crées une affinité et des liens sur le terrain, qui sont importants lors des matchs. C'est sûr que c'est bien de jouer avec un partenaire en sélection et en club", a-t-il poursuivi.