Mbappé ou Haaland, le choix fort de Tchouaméni

Kylian Mbappé et Erling Haaland sont deux jeunes attaquants qui affolent les compteurs. Aurélien Tchouaméni fait un choix parmi les deux joueurs.

Après l’ère Ronaldo et Messi, le débat tourne désormais autour de Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Manchester City), deux jeunes joueurs qui mettent tout le monde footballistique d’accord à travers leurs statistiques stratosphériques sur les terrains de football. Appelé à faire son choix entre les deux attaquants, Aurélien Tchouaméni opte pour celui qu’il estime être le meilleur.

"On ne parlait pas de Kylian et on ne parlait pas d’Erling"

Une vidéo du vestiaire du Real Madrid a fait le tour des réseaux dans laquelle on pouvait voir un échange animé entre Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, qui discutaient de qui serait le meilleur entre Mbappé et Haaland. Le sujet a été entonné par le milieu de terrain anglais, qui aurait tranché pour le Norvégien. Mais les deux Français auraient pris la défense de leur compatriote. En conférence de presse avec l’Equipe de France, ce jeudi 21 mars 2024, avant le match amical contre l’Allemagne (samedi), Aurélien Tchouaméni a rétabli la vérité.

« Vous êtes sûrs de ça (que le débat était sur Mbappe et Haaland). Oui, parce qu’il faut rétablir la vérité. Il faut rétablir la vérité parce que dès que je suis arrivé en sélection, c’est la première question qu’on m’a posée », a lancé l’ancien Monégasque, avant de poursuivre pour mieux s’expliquer.

« Il faut savoir qu’on était en mise au vert avec le Real Madrid et je crois que des gars sont venus nous présenter des habits. Ce qu’il faut savoir, et là c’est un scoop, c’est qu’on ne parlait pas de Kylian et on ne parlait pas d’Erling. On parlait de Dayot (Upamecano) et de Dier. Pourquoi? Parce que c’était la veille de notre match de Ligue des champions et on regardait Bayern-Lazio si je ne me trompe pas. Je crois que c’était Bayern-Lazio en Ligue des champions, oui c’est ça. Et donc en fait Jude (Bellingham) parlait de Dier et moi je parlais de Dayot. Donc aujourd'hui on va rétablir la vérité. Je sais que ça va moins vendre mais voilà ce qu'il s'est passé », a assuré le milieu du Real Madrid.

Tchouaméni choisit entre Haaland et Mbappé

Même si le débat ne tournait pas autour de Kylian Mbappé et Herling Haaland ce jour-là, le milieu de terrain français de 24 ans a été quand même invité à choisir entre son capitaine en sélection et le Norvégien. Sans gamberger, Tchouaméni a fait son choix.

« Le plus fort et le plus complet? Alors...Je vais dire Kylian pour tout. Moi je préfère Kylian. Après, Erling Haaland est aussi l'un des meilleurs joueurs du monde et chacun peut avoir son avis. Vous en pensez quoi vous? Kylian aussi, eh bah voilà. Au moins on est sur la même longue d'ondes (rires) », a déclaré le milieu défensif des Bleus.