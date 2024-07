"Il a été charcuté", Mbappé cash sur Griezmann

Kylian Mbappé a pris la parole alors que les Bleus rencontreront le Portugal vendredi (21h), à Hambourg.

Passés in-extremis en quarts de finale de l’Euro 2024 après un succès tardif contre la Belgique, les Bleus rencontreront le Portugal vendredi (21h), à Hambourg.

L'occasion pour Didier Deschamps et surtout Kylian Mbappé de se présenter devant les médias. Et le capitaine des Bleus a tenu à défendre son coéquipier Antoine Griezmann, peu ménagé par les médias dans cet Euro.

L'article continue ci-dessous

"Griezmann ? Aidez-le !"

"Il a été un peu charcuté ces derniers temps. Je trouve ça difficile et injuste. Surtout que les critiques venaient du pays. Il est dans un moment difficile mais il faut le soutenir, il a fait beaucoup pour la sélection. On le jette dans la rue et on l'égratigne, ça me fait un peu mal. Il a toujours tout donné pour l'équipe de France, il a toujours eu le bon état d'esprit. Aidez-le, c'est un joueur important pour nous."

Mbappé a aussi été sondé sur Cristiano Ronaldo et a rappelé que l'équipe du Portugal comporte beaucoup de joueurs de talent, à l'instar de Pepe, le rugueux défenseur central

"Quand vous jouez une équipe comme le Portugal c'est difficile de ne citer qu'un seul joueur. Leao, Bruno, Bernardo sont des dangers, mes équipiers du PSG aussi(...

Ce n'est jamais facile de jouer des grands joueurs, il a été une légende du Real, de Porto, de la sélection portugaise. C'est un honneur de jouer contre ce joueur. Il a 41 ans. Respect pour tout ce qu'il a accompli. Ce n'est pas donné à tout le monde."

) Pepe ?