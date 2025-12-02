Son penalty à Montilivi a non seulement marqué un tournant exceptionnel, mais l'a également inscrit dans l'histoire du football français, devenant ainsi le premier joueur depuis Just Fontaine à atteindre ce total.

Mbappé a atteint la barre des 60 buts en 2025 en transformant un penalty lors du match nul 1-1 du Real Madrid contre Gérone, dimanche soir. Le Français a été frustré tout au long de cette rencontre décousue, constamment mis en difficulté par la défense adverse et privé d'un deuxième but suite à une main involontaire quelques instants avant l'ouverture du score par Gérone. Malgré la domination du Real Madrid par moments, les Madrilènes ont dû se contenter d'un nouveau match nul à l'extérieur, permettant ainsi au FC Barcelone de prendre la tête de la Liga.

L'égalisation revêt une importance historique, même si la performance du Real Madrid a suscité des inquiétudes, prolongeant ainsi sa série de matchs sans victoire à l'extérieur à un troisième en championnat. Ce résultat a également accru la pression sur Xabi Alonso, dont l'équipe a peiné à trouver la régularité ces dernières semaines malgré l'extraordinaire efficacité de Mbappé devant le but. Gérone, qui a historiquement posé des problèmes au Real Madrid à Montilivi, s'est une nouvelle fois montré difficile à percer et a failli empocher les trois points avant que la pression madrilène en fin de match ne s'essouffle.

Le but de Mbappé lui a permis de rester au cœur de la course au titre, mais ce match nul a révélé des faiblesses plus profondes dans la forme actuelle du Real Madrid. Face à la montée en puissance de Barcelone, la marge d'erreur du Real Madrid se réduit comme peau de chagrin, et sa dépendance à l'égard de sa superstar est devenue de plus en plus évidente. Même lors de cette soirée historique pour lui personnellement, les implications plus larges de ce match nul ont laissé le Real Madrid avec plus de questions que de réponses.

Le 60e but de l'année de Mbappé le place aux côtés de Messi, Ronaldo et Robert Lewandowski comme les seuls joueurs du XXIe siècle à avoir atteint un tel total en une seule année civile. Son exploit est particulièrement significatif dans l'histoire du football français, puisqu'il devient le premier joueur français depuis Fontaine en 1958 à inscrire 60 buts pour son club et sa sélection au cours d'une même année. Ce cap franchi témoigne à la fois de son extraordinaire régularité et de son évolution, d'espoir prometteur à véritable pilier du Real Madrid.

Il souligne également la pression unique qu'il subit à Madrid, où il est instantanément devenu la pièce maîtresse du dispositif tactique de l'équipe. Son rendement prolifique a masqué des problèmes plus profonds au sein de l'effectif, le Real Madrid manquant de la stabilité nécessaire pour rivaliser avec Barcelone malgré la présence de l'un des attaquants les plus redoutables du football mondial. La forme du club fin 2025 a rendu la fiabilité de Mbappé encore plus cruciale, notamment lors des matchs serrés où il est souvent appelé à faire la différence à lui seul.

Cependant, le contexte plus large de ses performances révèle un joueur qui excelle même dans les moments difficiles. Entre les matchs de championnat, les rencontres de Ligue des Champions et les matchs internationaux avec la France, Mbappé a maintenu un niveau d'efficacité exceptionnel, tant en termes de buts marqués que d'occasions créées. Sa capacité à maintenir un tel niveau de performance d'une compétition à l'autre explique pourquoi il est désormais cité au même titre que Ronaldo et Messi lorsqu'il s'agit d'exploits en matière de buts marqués sur une année civile.