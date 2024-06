Mbappé forfait contre les Pays-Bas, Adrien Rabiot annonce une surprise

Adrien Rabiot surprend tout le monde quant à la santé de Kylian Mbappé après la blessure au nez du capitaine de l’Equipe de France.

Vendredi prochain, les Bleus affronteront les Pays-Bas en vue de la deuxième journée de la phase de groupes de l’Euro 2024. Mais la probabilité est faible de voir le capitaine de l’Equipe de France dans le groupe de Deschamps face aux Bataves. Mais Adrien Rabiot ne voit pas les choses de la même manière.

Mbappé va mieux, selon Saliba

Blessé au nez lors de la victoire des Bleus contre l’Autriche (0-1), lundi, Kylian Mbappé inquiète les supporters et suiveurs de l’Equipe de France. Alors qu’il ne devrait pas se faire opérer selon les premiers examens effectués, c’est le contraire qui est décidé après la suite desdits examens. Le joueur subira une opération après la compétition. « À la suite de sa fracture du nez lundi contre l’Autriche, Kylian Mbappé demeure incertain. Un nouveau point sera effectué demain (ce mercredi) », indiquait la FFF dans un communiqué, mardi.

Le joueur de 25 ans devrait manquer la rencontre face aux Pays-Bas. Mais en conférence de presse, ce mercredi, William Saliba apporte une bonne nouvelle de Mbappé. Pour le défenseur d’Arsenal, son capitaine se porte beaucoup mieux. « Je l'ai croisé ce matin, il allait un peu mieux. Il était parti faire d'autres tests. Je n'en sais pas plus. Mais quand je l'ai vu ce matin, il allait mieux », a-t-il déclaré.

Rabiot s’attend à un miracle

A l’instar des Pays-Bas qui espèrent que Mbappé pourraient jouer ce vendredi, Adrien Rabiot estime que le nouvel attaquant du Real Madrid pourrait être de la partie avec les Bleus. Le milieu de terrain prend exemple sur son gardien de but de la Juventus Turin, Wojciech Szczęsny, qui avait subi la même chose et avait quand même rejoué au match suivant.

« Je ne sais pas exactement si c'est la même chose que Kylian. Il (Szczęsny, Ndlr) a été opéré le lendemain ou deux jours après et il était disponible pour le match suivant. Est-ce qu'ils ont pris des risques pour le faire jouer? C'est une autre question. Mais il était là très rapidement. C'est pour ça que quand on m'a parlé d'une fracture du nez de Kylian, dans ma tête ce n'était pas tellement grave, car je me suis dit qu'il pouvait être disponible assez rapidement », a commencé l’ancien du PSG.

« J'ai cru comprendre qu'il était incertain et pas encore absent. Ce n'est pas acté. Mais c'est bien sûr un joueur très important, ça va forcément peser, notamment sur la préparation des équipes adverses. Mais on a un groupe exceptionnel. Sur le banc, on a largement les moyens de remplacer Kylian. J'ai une totale confiance dans notre qualité sur le banc », a ajouté le milieu de terrain français.