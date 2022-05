Mbappé évoqué la course au Ballon d’Or

Le dernier joueur à avoir conquis le prestigieux Ballon d’Or tout en évoluant dans le championnat français c’est Jean-Pierre Papin c’est en 1991. Une donnée qui a de quoi décourager les aspirants à ce titre évoluant en Ligue 1. Il en faut cependant beaucoup plus pour faire douter Kylian Mbappé. La star française est convaincue de pouvoir gagner le fameux trophée en continuant avec Paris.

« Le Ballon d’Or ? On s’en fiche un peu le club où tu joues »

Le Bondynois vient de prolonger de trois ans son contrat avec le PSG. Ce lundi, il était en conférence de presse pour étaler les motifs de ce choix. Il est convaincu de pouvoir atteindre les sommets avec l’équipe francilienne, y compris sur le plan individuel.

Quand il lui a été demandé lors d'une rencontre avec les médias juste après le point-presse s’il croyait à une victoire dans le concours du Ballon d’Or malgré le fait qu’il ait refusé le Real Madrid, sa réponse a été la suivante : « On ne peut pas comparer Madrid et Paris. Madrid est un club beaucoup plus ancien. Mais les règles du Ballon d’or ont changé. On s’en fiche un peu du club. C’est le meilleur joueur qui est Ballon d’or. Ce n’est plus comme avant. C’est celui qui brûle le plus la rétine. Peu importe où tu joues, si tu es le meilleur, tu es Ballon d’or. »

Mbappé n’avait « aucun accord » avec le Real

Mbappé reste donc la tête de gondole de la Ligue 1, mais il ne se voit pas en tant qu’ambassadeur de la France. « Il faut me payer pour ça (rires). Notre championnat a été beaucoup décrié pour que nous ne le défendions pas assez. On n’a pas à se voir plus beau qu’on est, mais on n’a pas à rougir. La France a une place importante, il faut le rappeler. J’ai eu la chance de voyager et dans les autres pays, eux, ils sont fiers. Ce serait bien que ce soit le cas ici ».

L’ancien monégasque a aussi profité de ce rendez-vous avec les médias pour mettre les points sur les i. En Espagne, beaucoup le qualifient de traitre depuis qu’il a tourné le dos au Real. S’il ne prête pas attention à ses critiques, il tient quand même à rappeler qu’il n’a donné sa parole à aucun dirigeant madrilène. « Je n’avais d’accord avec personne. J’ai toujours fonctionné ainsi. On a discuté des contours des contrats et après j’ai fait mon choix. J’ai déjà fait l’inverse et tu es à la bourre, le temps passe. Mais je n’avais aucun accord. Je peux comprendre la déception. Je les remercie. Tous les « Madridistas » voulaient m’accueillir comme l’un des leurs. Je ne suis que reconnaissant envers eux, de tout l’amour qu’ils m’ont donné. Je n’ai pas dit non au Real Madrid. J’ai dit oui à la France et à un nouveau projet du PSG. J’ai eu l’appel de la patrie et de la capitale. Il était trop tôt pour partir gratuitement. »

Il a confirmé sa rencontre avec Macron

Enfin, Mbappé a aussi réagi à la rumeur selon laquelle il aurait rencontré le président Emmanuel Macron durant le processus des négociations. « On a échangé pas mal de fois. On va dire que c’était des bons conseils. Il voulait que je reste, ça fait partie des négociations. Il fait partie des différentes personnes avec qui j’ai parlé pour du foot. C’est là qu’on voit que le foot a changé et qu’il a une place importante dans la société », a-t-il confirmé.