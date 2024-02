Mbappé au Real ? Le vestiaire parisien détient (déjà) la réponse !

Le vestiaire du Paris Saint-Germain sait déjà la décision que Kylian Mbappé a prise pour son avenir. La crainte a pris place.

L’avenir de Kylian Mbappé continue d’animer les débats tant en France qu’en Espagne où son arrivée est très attendue au Real Madrid. Alors que son contrat prend fin l’été prochain, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas encore renouvelé son bail, et n’a pas non plus communiqué sa décision sur le sujet, qui laisse tout le monde sur sa soif.

« Je n’ai pas pris ma décision »

A moins de six mois de la fin de son contrat chez le club champion de France, Kylian Mbappé n’a pas encore officiellement fait savoir sa décision de poursuivre l’aventure ou non avec le Paris Saint-Germain. Interrogé sur son avenir après la victoire en finale du Trophée des Champions contre Toulouse, début janvier, Kylian Mbappé avait fait savoir qu’il était concentré sur les objectifs actuels du club francilien. Il assurait ne pas avoir encore pris une décision pour son avenir dans le club de la capitale française.

Getty

« Je suis très motivé pour cette année, c’est très important. On a des titres à aller chercher et on en a pris un. Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. (…) Si je sais ce que je vais faire, ça ne va pas traîner », avait déclaré l’ancien Monégasque.

Le vestiaire parisien craint le pire

En dépit de cette sortie de Kylian Mbappé sur son avenir, la presse sportive française, notamment Foot Mercato, quelques jours après, a fait savoir que le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a conclu un accord avec le Real Madrid pour y signer gratuitement l’été prochain. Le joueur de 25 ans ne devrait donc pas renouveler avec le PSG comme ce fut le cas en 2022.

Getty

A en croire les informations du média espagnol, Relevo, dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, il est de plus en plus clair que c'est la dernière année pour Kylian Mbappé. Le vestiaire parisien serait donc conscient que le capitaine de l’Equipe de France passe ses derniers mois dans la capitale française.