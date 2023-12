Mbappé a un choix à faire si le PSG est éliminé de la C1

Une "dernière opportunité" de rejoindre le Real Madrid approche pour Kylian Mbappé.

Les tenants du titre de la Ligue 1 risquent de manquer une place en huitièmes de finale de la compétition continentale d'élite à l'approche de la dernière journée de la phase de groupes. Il a été suggéré qu'une élimination en Europa League inciterait Mbappé à chercher un autre club, alors qu'il n'a pas encore prolongé son contrat au-delà de l'été 2024.

L'Equipe affirme que ce n'est pas le cas, l'international français vainqueur de la Coupe du monde devant prendre en compte un certain nombre de facteurs avant de décider de son avenir immédiat et à long terme. Il n'y a aucune garantie que le Paris Saint-Germain quitte la Ligue des champions et que Mbappé fasse de même au Parc des Princes.

Le PSG espère toujours pouvoir convaincre Mbappé de signer un nouveau contrat. Bien qu'il n'ait pas accepté l'option de prolongation, un tout nouveau contrat est en cours d'élaboration. Ce contrat serait beaucoup plus long que celui de deux ans conclu en mai 2022.