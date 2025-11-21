Mbappé à Dubaï, le voyage qui ne passe pas

Le capitaine de l'équipe de France, âgé de 26 ans, semble bénéficier d'un traitement de faveur de la part de certains de ses coéquipiers.

Mbappé a inscrit un doublé et délivré une passe décisive contre l'Ukraine la semaine dernière, lors d'une victoire 4-0 où il a disputé l'intégralité de la rencontre. Le lendemain, il a été renvoyé du rassemblement de l'équipe de France en raison d'une « inflammation à la cheville ». De retour à Madrid pour des examens complémentaires, il a été déclaré apte à jouer contre Elche ce week-end. Cependant, les Bleus n'ont pas pu compter sur ses services ni sur son leadership à Bakou, en Azerbaïdjan, dimanche dernier.

Le voyage de Mbappé à Dubaï

Alors que les joueurs du Real Madrid bénéficiaient de quatre jours de congé accordés par Alonso, Mbappé a décidé d'en profiter pour partir en voyage. L'Équipe, relayée par MD, explique que beaucoup s'attendaient à ce que Mbappé se concentre sur sa convalescence et se repose après sa blessure, mais il est parti en vacances à Dubaï avec des amis. Non seulement Mbappé a entrepris un long voyage au Moyen-Orient, mais il a également participé à quelques parties amicales de padel.

Cela fait suite à sa mise à l'écart pour cause de blessure à la cheville lors de la dernière trêve internationale, l'empêchant ainsi de participer au déplacement de l'équipe de France en Islande. Il y a seulement 13 mois, Mbappé faisait la une des journaux pour un voyage en Suède pendant ses vacances. Alors que la France jouait, après que Didier Deschamps eut déclaré aux médias que Mbappé n'avait pas été convoqué afin de lui permettre de se reposer, ce dernier passait une soirée avec son entourage à Stockholm.

Même si Mbappé n'a rien fait de mal, un joueur aussi soucieux de son image et de son pouvoir de communication aura certainement été averti que ce voyage pourrait se retourner contre lui.