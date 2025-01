Mathys Tel, le nouveau rebondissement

Manchester United vs Crystal Palace

Selon les médias allemands, Manchester United est en pourparlers avec le Bayern dans l'espoir de détourner le transfert de Mathys Tel à Tottenham.

Les Spurs ont conclu un accord avec le Bayern jeudi après s'être montrés prêts à payer la somme exorbitante de 60 millions d'euros pour signer définitivement le jeune Français ce mois-ci.

En raison de leur situation désespérée en termes de personnel, Tottenham est prêt à casser la banque pour faire venir des renforts, bien que leur accord pour signer Tel ne soit pas encore finalisé.

Malgré l'accord avec le Bayern, le joueur n'a pas encore donné le feu vert au transfert. Selon Sky Germany, c'est parce que Tel ne sait pas vraiment quoi faire.

Le joueur de 19 ans préférerait finalement partir en prêt car il nourrit toujours l'espoir de réussir au Bayern à l'avenir, le club ayant montré beaucoup de confiance en lui, le signant pour 20 millions d'euros alors qu'il venait tout juste de percer au Stade Rennais.

Le fait que Tel soit réticent à partir définitivement a encouragé Manchester United à poursuivre ses contacts avec le Bayern, car leur intention depuis le début était de ne recruter l'adolescent que dans le cadre d'un prêt initial.

Selon le média susmentionné, Manchester United a entamé de nouvelles négociations, y compris avec l'agent de Tel, jeudi, même après l'annonce de l'accord avec Tottenham.

Les Red Devils espèrent toujours pouvoir convaincre le jeune joueur de snober les Spurs et de se diriger plutôt vers Old Trafford. Tel veut des garanties de temps de jeu, il sera donc intéressant de voir quelle sera sa décision finale.

Le joueur de 19 ans est un numéro 9 de par son métier, mais a souvent été contraint de jouer sur le côté au Bayern à cause d'Harry Kane. À Tottenham, il devrait rivaliser avec Dominic Solanke et Richarlison, actuellement blessés, tandis que Manchester United a les ratés Rasmus Hojlund et Joshua Zirkzee comme options.