Match OM – OL : Lyon a des « craintes » pour retourner à Marseille

Mercredi, Lyon et Marseille s’affrontent pour le match en retard de la 10e journée de Ligue 1. Mais l’OL a peur de retourner chez le voisin.

Plus d’un mois après les incidents qui ont occasionné la blessure de Fabio Grosso et autres supporters de l’OL, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais se retrouvent. Mais à Lyon, des « craintes » règnent avant le déplacement au Stade Orange Vélodrome.

Plusieurs dégâts après les incidents OM-OL

Alors que l’Olympico devrait avoir lieu le dimanche 29 octobre dernier, ce match n’a malheureusement pas été joué en raison des incidents survenus avant le coup d’envoi. En déplacement pour le Stade Orange Vélodrome, le bus transportant la délégation lyonnaise a été caillassé par des supporters marseillais. L’ex-entraîneur de l’OL, Fabio Grosso, et son adjoint ont été blessés.

Aussi, un autre bus transportant des supporters de l’OL a été pris pour cible. Les bilans après les incidents ont fait état de 15 personnes blessées. Le match aura été reporté au mercredi 6 décembre. La Ligue de football professionnel (LFP) a décidé que la rencontre se dispute au Stade Orange Vélodrome.

Mata s’inquiète pour le retour à Marseille

Accompagné de son nouvel entraîneur Pierre Sage en conférence de presse, ce lundi 4 décembre 2023, Clinton Mata montre son inquiétude pour le retour du groupe lyonnais à Marseille.

« C'est une situation délicate, on ne pensait pas rejouer ce match et surtout comme si rien ne s'était passé le 29. Il y a quand même eu des dégâts avec notre ancien coach, le bus. Il y a un peu de crainte. On nous avait promis qu'il y aurait de la sécurité », a évoqué le défenseur angolais.

Quel que soit l’accueil qui sera réservé aux Lyonnais, Clinton Mata veut gagner la rencontre pour que l’OL commence à reprendre ses marques en Ligue 1. « Ça fait partie du foot que les supporters huent les joueurs. On fera abstraction pour essayer de gagner ce match important pour nous et les supporteurs », a déclaré l’ancien du FC Bruges.

Profitant de l’occasion, l’arrière droit angolais évoque le changement de coachs répété au sein du club rhodanien. « Ce sont des choses qui arrivent. Notre rôle est de s'adapter et se mettre au boulot. En haut, on ne décide rien. Peut-être que les dirigeants viendront parler avec certains cadres mais ce sont les dirigeants qui prendront la décision finale. Pour l'instant, on se sent très bien », a ajouté Mata.