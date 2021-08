Marvin Martin retrouve un club en National 2

L'ancien grand espoir du football français s'est engagé à l'Hyères Football Club.

A 33 ans, Marvin Martin laisse derrière lui sa carrière professionnelle. Le milieu offensif s'est en effet engagé avec l'Hyères Football Club qui évolue en National 2, la quatrième division française.

Marvin Martin était libre de tout contrat depuis son départ de Chambly, en juin dernier. Il avait rejoint Chambly en 2019 mais n'y a joué que dix matches et le club a été relégué en National 1 à l'issue de la saison 2020-2021.

Présidé par Mourad Boudjellal qui a fait les beaux jours du RC Toulon en rugby, le HFC nourrit de grosses ambitions et espère gravir les échelons du football français. Preuve de cette ambition, Marvin Martin est la douzième recrue estivale du club.

Présenté à ses débuts comme le « nouveau Zidane »

Né le 10 janvier 1988 à Paris, Marvin Martin a été formé à Sochaux, formant un redoutable duo avec Ryad Boudebouz de 2008 à 2012. Grand espoir du football français, meilleur passeur de la Ligue 1 en 2011, ses bonnes prestations avec le club sochalien lui ouvrent les portes de l'équipe de France. Pour sa première sélection contre l'Ukraine, le 6 juin 2011, il était entré en jeu à la 76e et avait réalisé un doublé offrant une large victoire à la France (4-1).



Présenté alors comme le nouveau Zidane, Marvin Martin ne va pas répondre aux attentes placées en lui. Transféré à Lille en 2012, « MM » réalise une première saison correcte (7 passes décisives en Ligue 1) avant de disparaître petit à petit du onze de départ en raison de pépins physiques et la valse des entraîneurs. Frédéric Antonetti dira même à son sujet qu'il doit retrouver « un nouvel environnement plus favorable, car on ne peut plus le relancer ici. »

Champion de Ligue 2 avec Reims

Prêté, sans succès, à Dijon, à l'été 2016, avant que son contrat avec le LOSC ne soit résilié en 2017 , Marvin Martin va tout de même se relancer avec Reims en D2. Si son temps de jeu n'est pas énorme, il contribue au titre de champion de France de Ligue 2 en 2018 mais ne fera que treize apparitions en Ligue 1 la saison suivante et quittera le club pour s'engager avec Chambly.

« Ma carrière est ce qu'elle est. On ne décide pas tout. C'est difficile d'être au top quand on a autant de pépins physiques. J'ai été opéré cinq fois, dont quatre fois du genou droit et une autre fois de l'épaule. C'est comme ça. C'était mon destin » , avait-il confié lors de signature à Chambly .