OFFICIEL - Marvin Martin rejoint Chambly

Le milieu de terrain français, libre de tout contrat depuis son départ de Reims l'été dernier, a signé en faveur de Chambly pour une saison.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Marvin Martin évoluera en cette saison du côté de Chambly. Libre depuis son départ du l'été dernier, l'international français de 31 ans a signé pour une saison chez le promu avec une option d'une année supplémentaire en cas de maintien en . Marvin Martin s'entraînait, à sa demande, depuis plus de deux semaines avec le groupe du club de l'Oise.

Marvin Martin a donc convaincu Bruno Luzi, l'entraîneur, de lui offrir un contrat et a séduit ses coéquipier "par ses qualités techniques, sa vision du jeu, bien sûr, mais aussi par sa simplicité et son humilité qui collent parfaitement aux valeurs de notre club", a indiqué le club dans son communiqué.

Le ⁦@FCCOISE⁩ est très heureux d’annoncer la signature de Marvin MARTIN ! #NeRienLâcher https://t.co/H13ehJ5sH5 — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) September 23, 2019

"Marvin est une chance pour le FC Chambly, mais le FC Chambly est une chance pour Marvin, qui a l’opportunité de se relancer dans un environnement fait pour lui, insiste le Président Fulvio Luzi. Il a fait d’énormes sacrifices pour nous rejoindre. Nous avons pris des engagements stricts et écrits auprès de la DNCG, et il n’était pas question d’y déroger. Nous n’avions donc qu’une petite enveloppe budgétaire, permise par le départ de Max Hilaire (à Poitiers N3), et Marvin a accepté le challenge, ce qui en dit long sur ses motivations qui sont tous sauf financières".

Passé par le , le OSC, et enfin le Stade de Reims avec qui il a aussi été champion de de Ligue 2 lors de la saison 2017-2018, le milieu de terrain offensif portera le numéro 15. Il pourrait fair ses débuts lors de la réception du , vendredi prochain, car il sera vraisemblablement qualifié pour cette renconte. Encore faut-il que Bruno Luzi fasse appel à lui. Il sera présenté ce mardi.