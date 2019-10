Chambly - Marvin Martin : "C'était mon destin"

Sans club depuis son départ du Stade de Reims, Marvin Martin s'est engagé en faveur de Chambly (L2) en septembre dernier. Le destin, selon lui.

En quête d'un nouveau défi depuis son départ du , Marvin Martin, ancien grand espoir du football tricolore du temps où il brillait avec Sochaux et était promis à une grande réussite en Equipe de , s'est engagé en faveur de Chambly, pensionnaire de , le 23 septembre dernier.

Une belle réussite pour le modeste club de seconde division, mais aussi une belle opportunité de se relancer pour le principal intéressé, comme ne manquait pas de le rappeler Chambly dans le communiqué officiel annonçant l'arrivée de l'ancien international français.

"Maintenant n'est que du bonus pour moi"

"Marvin est une chance pour le FC Chambly, mais le FC Chambly est une chance pour Marvin, qui a l’opportunité de se relancer dans un environnement fait pour lui, insiste notre Président Fulvio Luzi. Il a fait d’énormes sacrifices pour nous rejoindre", avait alors écrit le club.

Quelques semaines plus tard, Marvin Martin s'est exprimé sur son choix, revenant notammet sur une carrière à laquelle il était destiné. "Ma carrière est ce qu'elle est. On ne décide pas tout. C'est difficile d'être au top quand on a autant de pépins physiques. J'ai été opéré cinq fois, dont quatre fois du genou droit et une autre fois de l'épaule. C'est comme ça. C'était mon destin", a confié le milieu offensif, dans des propos accordés au Parisien.

"Quand j'étais au centre de rééducation, j'ai rencontré des personnes qui étaient plus gravement touchées que moi. Cela m'a permis de relativiser. (...) Tout ce qui peut arriver maintenant n'est que du bonus pour moi. Je peux continuer à exercer ma passion tous les jours. Cela suffit amplement à mon bonheur", a ensuite ajouté l'ancien joueur du LOSC. Cette saison, il a pris part à deux rencontres de sous ses nouvelles couleurs.