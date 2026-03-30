Martin Satriano et l'OL, c'est fini (Officiel)

L’aventure lyonnaise s’achève officiellement pour Martin Satriano. Arrivé lors du mercato estival 2025 sous la forme d’un prêt avec option d’achat, l’attaquant uruguayen n’a jamais réussi à s’imposer dans le Rhône. En manque de temps de jeu et rapidement dépassé dans la hiérarchie offensive, il avait quitté le club dès l’hiver pour tenter de se relancer ailleurs. Une trajectoire désormais clarifiée avec l’officialisation de son transfert définitif en Espagne.

L’OL cède définitivement Martin Satriano à Getafe

Freiné par une concurrence accrue, notamment après les arrivées d’Endrick et de Roman Yaremchuk, Martin Satriano avait vu son rôle se réduire considérablement à l’Olympique Lyonnais.Face à cette situation, un prêt à Getafe avait été acté lors du mercato hivernal, une opportunité pour l’attaquant de retrouver du rythme et de la confiance.





En Liga, Martin Satriano a su saisir sa chance en affichant des statistiques encourageantes avec trois buts inscrits en dix rencontres. Des performances qui ont convaincu le club espagnol de lever l’option pour s’attacher définitivement ses services. Getafe a officialisé l’opération dans un communiqué publié, lundi : « Le Getafe CF et l’Olympique lyonnais ont conclu un accord pour le transfert de Martín Satriano. L’attaquant uruguayen signe pour le reste de la saison et quatre saisons supplémentaires ». Une issue attendue pour un dossier qui ne laissait plus de place au doute.