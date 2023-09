Marseille – Toulouse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille va en découdre avec Toulouse FC dans le cadre de la cinquième journée de Ligue de Ligue 1 de France.

Ce match entre les deux écuries de l’élite aura lieu au Vélodrome. C’est un match plus ou moins déséquilibré sur papier, vu le positionnement des deux équipes au classement général.

Marseille veut faire comme Nice, Toulouse en quête de sa deuxième

Après avoir été contraint au partage des points par le FC Nantes (1-1) avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille revient pour tenter de poursuivre son invincibilité en Ligue 1. En effet, les Blanc et Bleu accordent leur hospitalité aux Toulousains, ce dimanche 17 septembre 2023 au Vélodrome. Avant ce match, les Minots sont à la quatrième place avec 8 points, à égalité du PSG, qui a été battu par Nice (2-3), vendredi en ouverture de la cinquième journée.

Eliminés au troisième tour préliminaire de Ligue des champions, les hommes de Marcelino s’essayent en championnat de France. En quatre sortie, Pierre-Emerick Aubameyang et les siens n’ont pas encore perdu un match, même s’ils ne les ont pas remportés tous. En première journée de Ligue 1, l’OM a eu raison du Stade de Reims (2-1). Ensuite, les hommes de Marcelino calent contre Metz (2-2) lors de la deuxième journée, avant de se relancer en troisième journée avec une victoire (2-0) contre le Stade Brestois. En ouverture de la quatrième journée, Marcelino et les siens ont été contraints au nul (1-1) à Nantes avant la trêve internationale.

De son côté, Toulouse n’a pas un parcours sans faute cette saison en Ligue 1. Après quatre sorties en championnat, les hommes encadrés par l’entraîneur espagnol, Carles Martinez Novell, logent à la 12e place avec 5 points. Pour ses 4 sorties, Toulouse a battu Nantes d’entrée (1-2) avant d’accrocher le PSG lors de la deuxième journée (1-1). En troisième journée, Carles Martinez Novell et ses poulains restent sans réaction face à Strasbourg, qui s’impose 2-0. Avant la trêve internationale, les Toulousains ont réussi à accrocher Clermont Foot (2-2) pour le compte de la quatrième journée.

Horaire et lieu du match

Marseille – Toulouse

Ligue 1

Vélodrome

A 17h05 française

Les équipes probables du Marseille – Toulouse

Marseille: Lopez - Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi - Sarr, Veretout, Rongier, Harit - Vitinha, Aubameyang

Toulouse: Restes - Puggaard, Costa, Nicolaisen, Diarra, Suazo - Casserres, Sierro - Gelabert - Aboukhlal, Magri

Sur quelle chaine suivre le match Marseille – Toulouse

La rencontre entre l’OM et Toulouse Nice sera à suivre ce vendredi 15 septembre 2023 à partir de 17h05 simultanément sur Canal+ et DAZN. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.

