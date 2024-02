Marseille, Longoria prend tout le monde à contre-pied

Le président de l’OM, Pablo Longoria, prend tout le monde à contre-pied sur son avenir.

L’Olympique de Marseille est secoué par une nouvelle crise à l’interne depuis dimanche. Une crise qui fait suite à la défaite du club provençal face à Lyon lors de la 20e journée de Ligue 1. Dans la foulée, le poste de Pablo Longoria est à nouveau menacé mais le président marseillais n’est pas ébranlé le moins du monde par cette crise.

Encore une crise interne à l’OM

Les supporters marseillais en ont marre des mauvais résultats de l’équipe. Ces derniers ont d’ailleurs prévu de rencontrer les joueurs ce mercredi à la Commanderie. Une nouvelle réunion de crise qui fait suite à celle entre les joueurs, le staff et les dirigeants au lendemain de l’Olympico, lundi. Au cours de cette dernière justement, les tons sont montés notamment du côté de Gennaro Gattuso. L’entraineur de l’OM a reproché à ses joueurs leur état d’esprit lors des rencontres sans pour autant se dédouaner.

Le technicien italien s’est même dit prêt à partir s’il était reconnu comme le responsable de la situation de l’OM. Il sera suivi ensuite par le président, Pablo Longoria, qui a invité les joueurs à ne plus trouver des excuses pour justifier leurs contre-performances. « On m’a fait comprendre que Tudor était trop dur la saison passée, puis que ça ne travaille pas assez avec Marcelino. Il ne faut plus se chercher d’excuses et réagir avant qu’il ne soit trop tard et que la saison soit gâchée ! », a lâché le président marseillais.

Pablo Longoria ne partira pas de l’OM avant 20 ans

La nouvelle crise à l’OM relance le doute sur l’avenir de Pablo Longoria. Le journal, L’Equipe, révélait dans la matinée que l’Espagnol pourrait quitter son poste. Selon le quotidien français, Longoria aurait confié à son entourage qu’il voulait changer d’environnement. Ayant perdu ses proches collaborateurs (Javier Ribalta, Pedro Iriondo et Marcelino, ndlr) après la crise de septembre dernier, un départ du dirigeant marseillais ne serait pas pour autant surprenant.

Cependant et contrairement aux échos des médias, Pablo Longoria ne compte pas quitter l’OM de sitôt. Dans un entretien accordé à So Foot dont l’intégralité sera disponible jeudi, le président de l’OM a confié avoir « une vision à 20 ans pour l'OM ». Longoria a notamment fait part de sa volonté de voir une stabilité à l’OM dans les prochaines années. « Le football est une course de fond, dont le but est de savoir qui a le meilleur projet et qui a les meilleures idées pour construire un club. Et moi, j'aime construire. Pour construire, il faut de la stabilité, et c'est ce qu'on compte avoir », a-t-il déclaré.