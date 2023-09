Marseille : Grosse tension au sommet du club

L’orage n’est pas loin d’éclaté à Marseille après ces propos terribles de Javier Ribalta à l’égard de Marcelino.

S’achemine-t-on vers un clash au sein du board marseillais ? C’est ce que laisse présager des récents propos attribués à Javier Ribalta, le directeur sportif de Marseille. Le dirigeant phocéen aurait déclaré dans les coulisses que Marcelino, le nouvel entraîneur de l’OM n’était pas son choix.

Selon les informations de Foot01,Ribalta aurait eu une rencontre avec quelques supporters marseillais à qui il aurait fait savoir qu’il ne partage pas les idées de Marcelino.« Oui, Javier Ribalta a dit que Marcelino n’était pas son choix à des gens, à des supporters en privé sur Twitter de façon très maladroite.Mais bon, je l’ai déjà dit, Ribalta n’apparaît nulle part pour dealer les transferts de l’OM quand tu en parles avec des agents. Ils disent tous que c’est toujours Longoria le référent.Donc sa position, c’est assez hallucinant, il veut orienter un assez grand nombre de supporters en discutant avec eux sur Twitter. Le zoom déformant qu’est devenu Twitter, ça devient délirant. « assure Thibaud Vézirian. Ces propos si ils s’avèrent vrais ne vont pas faire plaisir à Pablo Longoria.

Rétropédalage de Riblata

Et pourtant, le 23 juin dernier, le dirigeant marseillais était enthousiaste par rapport à la venue de Marcelino. « L’arrivée de Marcelino s’inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club. Nos nombreuses discussions ont montré une détermination et une compréhension partagées. Son expertise et sa personnalité correspondent aux exigences du haut niveau. Son experience sera également un atout considérable pour renforcer le travail entrepris la saison dernière » avait twitté Riblata.