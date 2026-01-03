Maroc - Tanzanie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est le début d'une "nouvelle CAN" pour les Lions de l'Atlas. Ce dimanche après-midi (17h00) au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le Maroc, premier de son groupe et grand favori à domicile, affronte la Tanzanie en huitième de finale. Mais loin de l'euphorie, le mot d'ordre martelé par Walid Regragui est l'humilité. Hanté par 50 ans de disette continentale et le souvenir douloureux de l'élimination précoce en 2024, le sélectionneur sait que le statut de favori est un piège mortel. "Tout le monde dit que si on ne gagne pas la CAN, c'est un échec", a-t-il rappelé, conscient que la pression populaire sera immense. Gagner n'est pas une option, c'est une exigence nationale, et cela commence par ne surtout pas sous-estimer un adversaire qui n'a rien à perdre.

Pronostic Maroc - Tanzanie : Les Lions de l'Atlas lancent leur phase finale

Diaz et El Kaabi en fer de lance

Pour forcer le verrou tanzanien, le Maroc pourra compter sur une attaque en feu. Brahim Diaz, qui a marqué lors de chaque match de poule, et Ayoub El Kaabi, auteur d'un doublé spectaculaire contre la Zambie, sont les hommes en forme du moment. En l'absence probable d'Achraf Hakimi au coup d'envoi, préservé, c'est ce duo qui devra dynamiter le bloc bas adverse. Derrière, la muraille dirigée par Yassine Bounou (un seul but encaissé) devra rester vigilante face aux contres des Taifa Stars, dans un match où la patience sera la clé pour éviter la frustration.

La Tanzanie : le petit poucet sans complexe

En face, la Tanzanie vit un rêve éveillé. Qualifiés pour la première fois de leur histoire en phase à élimination directe, les Taifa Stars arrivent à Rabat sans aucune pression. Dirigés par l'Argentin Miguel Gamondi, fin connaisseur du football marocain, ils miseront sur leur solidarité collective et les éclairs de Simon Msuva ou Feisal Salum pour créer l'exploit du siècle. Même si leur capitaine Mbwana Samatta est en méforme, le simple fait d'être là est déjà une victoire, ce qui les rend d'autant plus dangereux psychologiquement.

Rabat, le 12ème homme décisif

Dans un stade acquis à sa cause, le Maroc jouera "à 12 contre 11". Mais ce soutien fervent peut se transformer en pression paralysante si le score ne se débloque pas rapidement. Pour les Lions de l'Atlas, ce huitième de finale est un test de maturité mentale autant que sportive. Il s'agit de prouver qu'ils ont appris des échecs passés et qu'ils sont prêts à assumer leur destin, en respectant leur adversaire tout en imposant leur loi. La route vers le sacre passe par cette humilité conquérante.

Horaire et lieu du match Maroc - Tanzanie

VLe match entre le Maroc et la Tanzanie aura lieu ce dimanche 4 janvier à partir de 17h, heure française, au Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Maroc

Le Maroc aborde cette huitième de finale sans son capitaine Romain Saïss, forfait définif depuis sa blessure au genou contractée dès la 18e minute face aux Comores. Le vétéran défenseur central cède sa place à Jawad El-Yamiq en charnière défensive, une solution testée et validée depuis le début du tournoi. Sur le flanc droit, Achraf Hakimi effectuera son grand retour après plus de cinq semaines d'absence — blessure à la cheville le 4 novembre contre le Bayern Munich. Relancé avec succès lors de la victoire 3-0 contre la Zambie (29 décembre), le récent Ballon d'Or africain retrouvera progressivement du tempo. Hamza Igamane, l'attaquant du LOSC blessé aux adducteurs le 5 décembre, pourrait participer mais reste incertain : ses apparitions à l'entraînement demeurent prometteuses, mais Regragui préfère le garder en réserve.

La composition probable du Maroc s'articule autour d'un schéma éprouvé en 4-3-3 : Bounou en gardien, défense solide avec Hakimi, Aguerd, El-Yamiq et Mazraoui. Le milieu, composé d'Ounahi, Amrabat et Saibari, assurera la stabilité et les transitions. En attaque, Brahim Diaz et Ayoub El Kaabi (tous deux à 3 buts), épaulés par Abde Ezzalzouli, formeront le trio offensif. Cette formation privilégie l'expérience et la stabilité : aucune expérimentation ne sera tentée face à la Tanzanie, où seule compte la qualification.

Infos sur l'équipe de Tanzanie

La Tanzanie devrait s’appuyer sur le même onze que lors de son dernier match de groupe face à la Tunisie, Hemed Suleiman ne prévoyant pas de bouleverser une équipe qui a validé sa qualification pour les huitièmes.

Toujours en quête de son premier but dans cette CAN, Mbwana Samatta devrait encore mener l’attaque des Taifa Stars. L’attaquant sera épaulé par Simon Msuva, Faisal Salum et Haji Mnoga, chargés d’animer les couloirs et de soutenir l’axe offensif.

Face au Maroc, la Tanzanie misera avant tout sur sa discipline collective et sa capacité à rester compacte, avec l’objectif de résister à la pression avant de tenter d’exploiter la moindre opportunité en transition.

La forme des deux équipes

