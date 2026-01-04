Le cauchemar du Maroc : comment remplacer l'irremplaçable Ounahi ?

Le Maroc avançait dans sa Coupe d'Afrique des Nations avec le statut de favori et la pression du pays hôte sur les épaules. Après une phase de poules maîtrisée, la route vers les huitièmes de finale face à la Tanzanie semblait dégagée. Mais à quelques heures de ce match couperet, un coup de tonnerre a frappé la sélection de Walid Regragui. Une nouvelle qui change radicalement la donne et plonge tout un peuple dans l'inquiétude.

Fracture du pied, tournoi terminé pour Ounahi

C'est l'image que personne ne voulait voir. Ce dimanche, Azzedine Ounahi est arrivé au stade en béquilles, le pied gauche enserré dans une imposante attelle. La blessure, contractée la veille à l'entraînement, est sérieuse : les premières informations évoquent une fracture du pied. Le verdict est sans appel, son tournoi est terminé. C'est une perte immense pour les Lions de l'Atlas, qui voient leur maître à jouer quitter la compétition au pire des moments.

L'absence d'Ounahi n'est pas anecdotique, elle est plus que préjudiciable pour le pays hôte. Titulaire indiscutable, auteur de deux passes décisives, il était le véritable chef d'orchestre du milieu de terrain marocain, le liant entre la défense et l'attaque. Sa capacité à dicter le tempo et à casser les lignes était au cœur du projet de jeu de Regragui. Remplacer l'ancien marseillais n'est pas seulement une question de nom, c'est tout un équilibre qu'il faut réinventer.

Le casse-tête de Regragui

Le sélectionneur marocain se retrouve face à un véritable casse-tête. La solution la plus évidente, l'expérimenté Sofyan Amrabat, est elle-même diminuée par une blessure à la cheville et n'offre pas le même profil créatif. Les autres options, comme Ismael Saibari ou Neil El Aynaoui, sont prometteuses mais manquent de l'expérience et de l'influence d'Ounahi. Lancer le jeune Bilal El Khannouss (21 ans) dans un match à élimination directe représente un pari audacieux.

Cette blessure est un test majeur pour la profondeur de l'effectif marocain et pour la capacité d'adaptation de son coach. Face à une équipe de Tanzanie qui misera sur un bloc défensif compact, l'absence du détonateur Ounahi pourrait rendre le jeu des Lions plus prévisible. La route vers le sacre, qui semblait si bien tracée, vient de se compliquer singulièrement.