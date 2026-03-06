Maroc : Le message très clair du nouveau sélectionneur à Brahim Diaz

Son nom est irrémédiablement associé à un profond traumatisme national. En manquant sa panenka lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal, Brahim Diaz a privé le Maroc d'un sacre espéré depuis un demi-siècle. Ce geste raté a déclenché une immense vague de colère, fracturant le vestiaire et provoquant la fronde des supporters. Avec le départ acté de Walid Regragui, qui constituait son plus fervent soutien, la carrière internationale du joueur du Real Madrid semblait brutalement compromise, laissant planer un doute immense sur son retour sous le maillot national.

La nomination de Mohamed Ouahbi à la tête de la sélection vient toutefois de lever le voile sur la suite des événements. Le nouveau patron technique a tranché : les compteurs sont remis à zéro, offrant une porte de sortie inespérée à l'attaquant. Lors de sa présentation, le technicien a imposé sa philosophie en affirmant qu'il ne ferait aucune différence d'âge et que "c’est le niveau qui comptera". Cette décision ferme de privilégier exclusivement la performance et l'analyse du terrain agit comme une véritable main tendue envers le milieu offensif.

Getty Images

Brahim Diaz, un talent impossible à ignorer

Ce choix purement pragmatique s'explique logiquement par l'impact du joueur. Avant l'épisode du penalty maudit, Brahim Diaz s'était imposé comme le meilleur buteur et l'un des tout meilleurs éléments de la compétition continentale. Le nouveau sélectionneur a parfaitement conscience qu'une équipe en pleine phase de reconstruction ne peut pas se permettre d'écarter définitivement un talent d'une telle envergure sur le long terme.

Désormais, le destin de Brahim Diaz avec les vice-champions d'Afrique ne dépend plus que de lui-même. Le cadre posé par Mohamed Ouahbi dédramatise la situation et ouvre concrètement la voie à une rédemption. Le joueur doit impérativement surmonter ce traumatisme psychologique et enchaîner les prestations de haut vol avec les Merengue pour regagner sa place. S'il retrouve sa pleine confiance en club, la porte de la sélection s'ouvrira de nouveau.