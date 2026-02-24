Maroc : Regragui claque la porte, un favori pour sa succession se dégage

Le séisme était attendu, il n'en est pas moins dévastateur. Selon les informations de RMC Sport, Walid Regragui et la Fédération Royale Marocaine de Football ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration. À quelques mois seulement de la Coupe du Monde 2026, l'homme qui a mené le Maroc à une demi-finale historique au Qatar quitte le navire. C'est la fin d'une ère, la plus glorieuse de l'histoire des Lions de l'Atlas, mais une fin entachée par l'amertume et le sentiment d'un immense gâchis. Le technicien de 50 ans a fini par céder sous le poids de la critique et d'une pression devenue insoutenable.

Un nom se détache déjà

À peine le départ du sélectionneur acté, la question de sa succession est déjà sur toutes les lèvres. Et dans le ballet des rumeurs, un nom se détache avec la force de l'évidence. Si des pistes prestigieuses mais complexes comme celle menant à Xavi ont été évoquées, la solution privilégiée par la fédération serait interne. Le grand favori pour reprendre le flambeau est Tarik Sektioui. Ancien international marocain passé par l'AJ Auxerre, il connaît parfaitement les rouages de la maison. Ses excellents résultats à la tête des sélections de jeunes et de l'équipe A' en font le candidat idéal pour assurer une forme de continuité tout en apportant un nouveau souffle.

Cette promotion interne serait un choix logique, mais aussi un pari. Car si la pression a eu raison d'un homme du calibre de Regragui, elle sera tout aussi forte pour son successeur. L'épopée du Qatar a placé la barre à un niveau d'exigence inédit. Après avoir touché les étoiles, le peuple marocain ne se contentera plus de la lune. L'héritage est aussi magnifique que lourd à porter, et le nouveau sélectionneur aura la tâche immense de remobiliser un groupe et un pays encore sous le choc de la finale de la CAN perdue à domicile.

Getty Images

La chute du héros, symbole de l'ingratitude du football

Car c'est bien ce traumatisme qui a tout emporté. Malgré son bilan exceptionnel, Regragui a été la victime de la mémoire courte du football. Pour une partie de l'opinion publique, le souvenir du Mondial s'est effacé derrière les "deux CAN ratées". Le jeu, jugé trop prudent, ne passait plus. Le sélectionneur, qui avait lui-même lié son avenir à un sacre continental, a été pris à son propre piège. Il a senti que le lien de confiance était rompu et a préféré partir, plutôt que de s'accrocher à un poste où il n'avait plus le soutien total et inconditionnel de son peuple.

La page Regragui est donc tournée, dans la douleur et une certaine forme d'ingratitude. Reste maintenant à la fédération marocaine à officialiser son successeur et à préparer, dans l'urgence, une Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Le défi est immense, à la hauteur de l'héritage laissé par l'homme qui a fait rêver tout un continent.