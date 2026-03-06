Le Maroc promeut l'entraîneur de l'équipe junior pour remplacer Walid Regragui, qui quitte ses fonctions avant la Coupe du monde et explique les raisons de son départ

La Fédération marocaine de football a confirmé le départ de Regragui moins de 100 jours avant que les demi-finalistes de la Coupe du monde 2022 ne débutent leur campagne en Amérique du Nord. Cette décision fait suite à une période de pression intense sur l'homme qui est devenu une icône nationale au Qatar.

Dans un souci de stabilité, la fédération a rapidement promu Ouahbi au poste de sélectionneur. Ouahbi prend ses fonctions après avoir connu un grand succès avec les équipes de jeunes, notamment en menant l'équipe marocaine des moins de 20 ans au titre de championne du monde des moins de 20 ans en 2025.