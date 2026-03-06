AFP
Traduit par
Le Maroc promeut l'entraîneur de l'équipe junior pour remplacer Walid Regragui, qui quitte ses fonctions avant la Coupe du monde et explique les raisons de son départ
Les Atlas Lions subissent un changement de direction surprenant
La Fédération marocaine de football a confirmé le départ de Regragui moins de 100 jours avant que les demi-finalistes de la Coupe du monde 2022 ne débutent leur campagne en Amérique du Nord. Cette décision fait suite à une période de pression intense sur l'homme qui est devenu une icône nationale au Qatar.
Dans un souci de stabilité, la fédération a rapidement promu Ouahbi au poste de sélectionneur. Ouahbi prend ses fonctions après avoir connu un grand succès avec les équipes de jeunes, notamment en menant l'équipe marocaine des moins de 20 ans au titre de championne du monde des moins de 20 ans en 2025.
- AFP
Regragui appelle à une nouvelle perspective
Lors d'une conférence de presse tard dans la nuit aux côtés du président de la fédération Fouzi Lekjaa, Regragui a expliqué que son départ était motivé par le désir de voir l'équipe nationale évoluer. Malgré ses exploits historiques, l'entraîneur de 49 ans estimait qu'un changement était nécessaire pour redynamiser l'équipe.
« L'équipe a besoin d'un nouveau visage, d'une énergie différente et d'une nouvelle perspective avec un nouvel entraîneur », a déclaré Regragui. « Je pense que l'équipe a besoin d'un nouveau souffle avant la Coupe du monde, d'une nouvelle vision pour continuer à progresser. Ma décision de partir s'inscrit dans l'évolution de cette équipe. »
Attentes élevées et examen tactique minutieux
Si Regragui restera à jamais dans les mémoires pour ses exploits de 2022, sa cote a chuté après une campagne décevante en Coupe d'Afrique des nations. La défaite 1-0 contre le Sénégal en finale à domicile au début de l'année a suscité des critiques concernant son approche tactique pragmatique.
Le pays est privé de titre continental depuis 1975, et l'incapacité à tirer parti de l'élan de sa génération dorée a créé une fracture dans l'opinion publique. Malgré plusieurs démentis officiels de la fédération ces dernières semaines, la tension a finalement abouti à la démission de jeudi.
- Getty
Les défis immédiats pour le nouveau patron
Le mandat de Ouahbi commence par un baptême du feu, alors que le Maroc se prépare à affronter un calendrier difficile dans le groupe C contre le Brésil, Haïti et l'Écosse. Le nouveau sélectionneur devra allier la discipline défensive de l'ère précédente au flair offensif qu'il a inculqué aux jeunes.
Les Lions de l'Atlas reprendront du service à la fin du mois avec deux matchs amicaux très médiatisés contre l'Équateur et le Paraguay, les 27 et 31 mars. N'ayant perdu qu'un seul de ses cinq derniers matchs (la finale de la CAN), Ouahbi hérite d'une équipe en bonne forme, mais soumise à une pression énorme pour performer sur la scène internationale.
Publicité