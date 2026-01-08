Maroc - Cameroun : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est l'affiche rêvée, le choc des titans que tout un continent attendait. Ce vendredi soir (20h00) au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le Maroc, pays hôte et favori, affronte le Cameroun, quintuple champion d'Afrique. Pour les Lions de l'Atlas, l'enjeu dépasse le simple cadre sportif : il s'agit de vaincre une véritable malédiction. Jamais le Maroc n'a battu le Cameroun en phase finale de CAN (4 nuls, 7 défaites). Walid Regragui, apôtre de l'humilité, sait que l'histoire ne joue pas en sa faveur, mais il compte sur la ferveur de tout un peuple et la forme étincelante de Brahim Diaz, premier Marocain à inscrire 4 buts dans une seule CAN, pour briser ce plafond de verre historique.

Pronostic Cameroun - Maroc : Un seul Lion règnera sur l'Afrique

Diaz et Hakimi, les clés du verrou camerounais

Pour espérer rejoindre le dernier carré, le Maroc devra se montrer bien plus efficace que lors de son huitième de finale poussif contre la Tanzanie. La possession stérile ne suffira pas face au bloc compact mis en place par David Pagou. Le retour à 100% d'Achraf Hakimi sur son côté droit sera crucial pour créer le surnombre, tandis que le duo Diaz-El Kaabi aura la lourde tâche de concrétiser les temps forts. La moindre erreur se paiera cash face à des Lions Indomptables qui excellent dans l'art de punir en contre, portés par la fougue de leurs jeunes pépites Kofane et Etta Eyong.

Le Cameroun, résilient et sans complexe

Car en face, le Cameroun arrive sans complexe, malgré une préparation chaotique marquée par la crise Eto'o-Brys. David Pagou, parachuté sélectionneur en urgence, a su transformer ce groupe privé de ses stars (Onana, Aboubakar) en une machine de guerre solidaire. Vainqueurs de l'Afrique du Sud au tour précédent, les Camerounais n'ont rien à perdre et tout à prouver. Ils savent que la pression est entièrement sur les épaules marocaines et compteront sur leur expérience des grands rendez-vous et leur statut de bête noire pour semer le doute dans les têtes adverses.

Rabat sous haute tension

L'ambiance promet d'être électrique, voire tendue, à Rabat. La polémique sur la désignation tardive des arbitres et la présence d'officiels algériens à la VAR ajoute une couche de dramaturgie à ce sommet. Entre un Maroc qui joue sa crédibilité et rêve de briser 50 ans de disette, et un Cameroun qui veut prouver que ses problèmes internes ne l'empêchent pas de rugir, ce quart de finale a tout d'une finale avant la lettre. Le vainqueur s'ouvrira les portes du paradis, le vaincu plongera dans l'enfer des regrets.

Sur quelle chaine suivre le match Cameroun - Maroc

La rencontre entre le Cameroun et le Maroc sera à suivre ce vendredi 9 décembre 2026 à partir de 20h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Horaire et lieu du match Cameroun - Maroc

Africa Cup of Nations - CAN - Finale Prince Moulay Abdellah Stadium

Le match entre le Cameroun et le Maroc se tient ce vendredi à partir de 20h, heure française, au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Cameroun

Le Cameroun aborde son quart de finale de la CAN face au Maroc dans un contexte très particulier, entre contraintes sportives et choix institutionnels forts.

Sur le plan médical, une seule inquiétude majeure est à signaler : Darlin Yongwa est sorti sur blessure dès la première période contre l’Afrique du Sud et reste très incertain. Il avait été remplacé par le défenseur de Rennes Mahamadou Aboubakar Nagida, qui pourrait de nouveau être titularisé.

Mais l’essentiel des absences est extra-sportif. À la suite du conflit entre Samuel Eto’o et le sélectionneur Marc Brys, plusieurs cadres historiques ont été écartés du groupe : André Onana, Vincent Aboubakar, Eric Maxim Choupo-Moting, Franck Zambo Anguissa, Michael Ngadeu, Martin Hongla et Moumi Ngamaleu.

La perte la plus sensible concerne le milieu de terrain, privé de Zambo Anguissa, blessé fin novembre avec Naples, qui incarnait à la fois l’équilibre et le leadership technique. Onana, champion d’Afrique 2017, demeure également absent des cages sans justification médicale officielle.

Malgré ce contexte tendu, David Pagou a opéré une reconfiguration rapide et cohérente, s’appuyant sur une génération plus jeune qui a su répondre présente dès la phase de groupes. Le technicien camerounais devrait rester fidèle à son 3-4-2-1, avec Devis Epassy dans les buts, une défense composée de Nouhou Tolo, Samuel Kotto et Che Malone, et un milieu articulé autour de Tchamadeu, Nagida, Carlos Baleba et Arthur Avom.

Offensivement, le Cameroun mise sur l’émergence de Christian Kofane, auteur de deux buts et véritable révélation du tournoi à 19 ans, soutenu par Bryan Mbeumo, toujours décisif malgré l’absence de but, et Danny Namaso. Karl Etta Eyong débute sur le banc, concurrencé par les performances convaincantes de Kofane face à la Côte d’Ivoire et au Mozambique.

Un Cameroun profondément remanié, mais compétitif, qui mise sur sa jeunesse et sa dynamique collective pour défier le favori marocain.

Infos sur l'équipe du Maroc

Le Maroc aborde ce quart de finale avec une infirmerie chargée qui complique les calculs de Walid Regragui. Azzedine Ounahi est d'ores et déjà forfait pour le reste du tournoi, suite à une blessure contractée à l'entraînement avant le huitième de finale (six semaines d'absence diagnostiquées). Sofyan Amrabat, blessé à la cheville le 27 novembre avec le Betis lors d'un choc avec Isco, reste incertain malgré sa rapatriation au Maroc pour accélérer sa convalescence. Regragui a confié : « Malheureusement, il n'est pas à 100%. Est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas en début ou en fin de match, on verra ». Romain Saïss, le capitaine, sort péniblement de sa blessure musculaire aux ischio-jambiers contractée dès le premier match contre les Comores (18 minutes seulement). Estimée à deux semaines d'indisponibilité, elle devrait lui permettre un retour en quarts, bien que non confirmé.

Côté retours positifs, Hamza Igamane progresse bien dans sa réathlétisation. Le jeune attaquant du LOSC, blessé en phase de groupes, revient progressivement à la compétition et pourrait bousculer la hiérarchie offensive. Regragui a confirmé : « Nous avons récupéré Hamza Igamane ». La composition probable en 4-3-3 aligne Yassine Bounou en gardien, avec Hakimi, Aguerd, Masina et Mazraoui en défense. Au milieu, le trio Neil El Aynaoui, Ismael Saibari et Bilal El Khannouss devrait être maintenu, tandis que Brahim Díaz (4 buts) conserve son aile droite. En attaque, le choix entre Ayoub El Kaabi ou Hamza Igamane reste ouvert, deux options que Regragui soupèse encore.

La forme des deux équipes

