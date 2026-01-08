Pronostic Cameroun vs Maroc 09/01/2026 : un seul Lion régnera sur l'Afrique

Notre expert en paris sportifs mise sur une montée en puissance des Lions de l'Atlas. À domicile, les Marocains devront s'employer pour écarter de valeureux Camerounais et décrocher leur place dans le dernier carré.

Pronostic Cameroun vs Maroc : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Cameroun vs Maroc

Résultat (1N2) – Victoire du Maroc : 1,58 sur Winamax

Les deux équipes marquent – Oui : 2,15 sur Winamax

Buteur à tout moment – Brahim Díaz : 3,25 surWinamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Cameroun 1-2 Maroc

Pronostic des buteurs : Cameroun - Christian Kofane ; Maroc - Brahim Diaz, Ayoub El Kaabi

Le Cameroun a réalisé un parcours admirable, faisant abstraction du chaos extrasportif pour se hisser en quarts. Juste avant le tournoi, le sélectionneur Marc Brys a été limogé avant de contester cette décision. Résultat : une double liste de joueurs avait été soumise par Brys et Samuel Eto’o, président de la Fécafoot. C’est finalement David Pagou qui tient les rênes, et son mérite est immense.

Après être sortis d'un groupe relevé sans concéder la moindre défaite, les Lions Indomptables ont fait preuve de sang-froid en 8es de finale pour écarter l'Afrique du Sud (2-1). Ils s'attaquent désormais au gros morceau : le Maroc, pays hôte et grand favori.

De son côté, le Maroc n'a pas encore totalement convaincu. Si les hommes de Walid Regragui n'ont pas retrouvé la fluidité étincelante de la Coupe du monde, ils savent gagner. Leaders de leur poule après deux victoires et un nul face au Mali, ils ont dû batailler en 8e contre la Tanzanie. Après un premier acte crispé (0-0), les Lions de l'Atlas ont trouvé la faille pour valider leur ticket.

Dans la savane, deux lions ne peuvent pas partager le même territoire. Vendredi soir, Indomptables et Lions de l'Atlas se livreront un duel sans merci pour une place en demi-finale.

Les effectifs probables pour Cameroun vs Maroc

Composition attendue du Cameroun : Epassy, Malone Junior, Kotto, Nouhou, Tchamadeu, Avom, Baleba, Yongwa, Mbeumo, Namaso, Kofane.

Composition attendue du Maroc : Bono, Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui, El Khannouss, El Aynaoui, Saibari, Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli.

L'avantage du terrain fera la différence

Historiquement, le Cameroun domine les débats avec 7 victoires sur les 12 dernières confrontations. Mais le passé compte peu face à la réalité actuelle. Le Cameroun de Pagou, bien que sur une pente ascendante en termes de résultats, reste parfois poussif dans le jeu.

Le Maroc, lui, pourra compter sur la ferveur de Rabat. Malgré des prestations en demi-teinte depuis le début de cette CAN, les Lions de l'Atlas restent l'une des meilleures sélections du continent. Forts de leur épopée au Qatar en 2022 et d'une série impressionnante de 21 matchs sans défaite, ils ont les armes pour s'imposer, comme lors de leurs deux derniers duels face aux Camerounais.

Pronostic 1 Cameroun vs Maroc : Victoire du Maroc cote 1,58 surWinamax

L'efficacité offensive au rendez-vous

Si le Cameroun semble partir de plus loin, son attaque reste une menace sérieuse. Avec 6 buts inscrits en 4 matchs, les partenaires de Bryan Mbeumo et de la révélation Christian Kofane ont les moyens de bousculer la défense marocaine.

Le Maroc, bien que solide (trois "clean sheets" en quatre matchs), n'a pas encore affronté une force de frappe de ce calibre. Sachant que les trois derniers matchs du Cameroun ont vu les deux équipes marquer, le scénario d'un match ouvert est très crédible.

Pronostic 2 Cameroun vs Maroc : Les deux équipes marquent cote 2,15 surWinamax

Brahim Diaz sur sa lancée

Le Maroc dispose de deux sérieux prétendants au titre de meilleur buteur : Ayoub El Kaabi (3 buts) et Brahim Díaz (4 buts). L'attaquant du Real Madrid est en pleine possession de ses moyens, ayant trouvé le chemin des filets lors de chaque rencontre de cette CAN.

Buteur providentiel contre la Tanzanie, Diaz est l'homme des grands rendez-vous. Face à une défense camerounaise parfois fébrile, sa capacité à faire la différence dans les petits espaces sera cruciale. Il y a fort à parier qu'il enchaîne un cinquième match consécutif avec au moins un but.

Pronostic 3 Cameroun vs Maroc : Brahim Díaz buteur cote 3,25 surWinamax

