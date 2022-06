"Mané va gâcher sa carrière au Bayern"

Sadio mané a pris une mauvaise déécision pour sa carrière, selon un anc

Le trident offensif le plus redouté d'Europe se rapproche de plus en plus de la rupture, Liverpool devant faire face au départ imminent de Sadio Mané cet été.

Bien que son départ vers le Bayern Munich n'ait pas encore été officialisé, le transfert de Liverpool au Bayern est plus que probable et fait déjà parler les fans et les anciens joueurs.

Dean Saunders a donné son avis sur la décision de l'attaquant sénégalais, allant jusqu'à dire qu'un départ d'Anfield ruinerait les deux meilleures années de sa carrière.

"Il va s'asseoir dans un fauteuil, allumer une cigarette, jouer pour le Bayern et ruiner les deux meilleures années de sa vie de footballeur", a déclaré Saunders à TalkSport.

L'une des raisons pour lesquelles Saunders dit que ce ne serait pas une bonne évolution de carrière pour Mané est liée au "manque de concurrence au sein de la Bundesliga", où il pense qu'il n'y a qu'une seule équipe capable de remporter le titre.

"Il va marquer des buts, c'est sûr", a ajouté Saunders. "Ils gagnent 5-0 chaque semaine, ce n'est pas un défi.

"A la fin de sa carrière, la médaille de vainqueur du championnat allemand sera dans son armoire.