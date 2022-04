Manchester United : Sélectionneur de l'Autriche ? Rangnick en dit plus sur son avenir

L'entraîneur de Manchester United, Ralf Rangnick, a déclaré qu'il allait "certainement" prendre un rôle de consultant au club la saison prochaine, mais il n'a pas nié les affirmations selon lesquelles il pourrait également prendre en charge l'équipe nationale d'Autriche en tant que sélectinneur au terme de la saison actuelle.

Une double casquette pour Rangnick la saison prochaine ?

Jeudi, des rapports ont suggéré que le manager allemand envisageait une offre pour prendre la tête de la sélection autrichenne. Interrogé sur ces rumeurs après le match nul 1-1 de Manchester United contre Chelsea en Premier League, Rangnick a déclaré qu'il resterait à Old Trafford après avoir quitté son rôle de manager intérimaire.

"Parlons ce soir de Manchester United, c'est le sujet", a-t-il déclaré à Sky Sports après le choc contre Chelsea. "Je peux confIrmer que je vais définitivement continuer dans le rôle de consultant. Jusqu'à présent, moi et Erik Ten Hag n'avons pas parlé. Mais je suis plus qu'heureux et désireux d'aider et de changer les choses pour le mieux".

Rangnick remet l'avenir de CR7 dans les mains de Ten Hag

"Cela laisserait de la place pour un autre emploi, mais c'est ce que nous avons convenu en novembre de l'année dernière", a ajouté l'entraîneur des Red Devils. Il a également évoqué le cas Cristiano Ronaldo, à nouveau buteur contre les Blues : "En ce moment, nous comptons beaucoup sur Cristiano, il a aussi montré une bonne performance lorsque Chelsea était en possession du ballon. Il faut se concentrer sur l'arrivée de deux nouveaux attaquants, c'est sûr. Son avenir ? Cristiano a encore une année de contrat, il est aussi important de savoir ce qu'il veut, s'il veut rester. Mais encore une fois, je n'ai pas parlé à Erik jusqu'à présent, donc cela n'a pas de sens d'en parler maintenant".

Le match nul contre l'équipe de Thomas Tuchel laisse Manchester United à la sixième place du classement de la Premier League. Ils sont à cinq points d'Arsenal, qui occupe la quatrième et dernière place qui garantit une place en phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine. Cela paraît toutefois très mal embarqué.

En effet,, Manchester United a disputé deux matches de plus qu'Arsenal et Tottenham, qui ont trois points d'avance sur l'équipe de Rangnick. Manchester United n'a plus gagné depuis trois matches et affrontera Brentford à domicile lundi, avant de se rendre à Brighton. Ils termineront ensuite la saison par un match à l'extérieur contre Crystal Palace le 22 mai.