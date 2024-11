Manchester United, Ruben Amorim pousse plusieurs cadres vers la sortie

Ruben Amorim veut vider le vestiaire de Manchester United afin d’installer son équipe pouvant lui permettre d’atteindre ses objectifs.

Le discours à la tête de Manchester United a changé depuis peu de temps. Après le limogeage d’Erik ten Hag et quelques jours d’intérim de Ruud van Nistelrooy, qui n'a pas démérité, les Red Devils ont fait appel à Ruben Amorim pour prendre les commandes du staff technique. A peine arrivé, le technicien portugais a déjà identifié quelques indésirables, qui devraient faire leurs valises et trouver un nouveau point de chute.

Plusieurs joueurs, dont Harry Maguire

Nouvel entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, qui a dû laisser le Sporting CP pour répondre favorablement à l’appel des Red Devils, veut ramer le club mancunien sur les rails. Arrivé à Manchester depuis quelques jours, le technicien portugais a effectué, lundi soir, sa première séance d’entraînement avec ses nouveaux poulains. Une première très appréciée par certains cadres, dont Marcus Rashford ou encore Casemiro, qui l’ont mentionné à travers les réseaux sociaux. Mais l’ancien milieu central de Benfica a déjà identifié quelques noms qui ne font pas partie de ses plans pour le futur du club anglais.

Selon les informations rapportées par Daily Mirror, l’ancien coach du SC Braga, qui veut signer Victor Osimhen, souhaiterait voir sept joueurs quitter Manchester United les prochains mois. Cadre des Red Devils et bénéficiant d’un gros salaire du club, Harry Maguire n’est pas un profil avec lequel Amorim voudrait travailler à Old Trafford. Tel serait également le cas pour Jonny Evans et Victor Lindelof, qui arrivent au terme de leur contrat en juin 2025. Associé à Fenerbahçe ces derniers mois, Christian Eriksen, dont le contrat expire l’été prochain, devrait également partir. Alors qu’ils ont un contrat jusqu’en juin 2026, Casemiro et Tyrell Malacia pourraient également quitter Manchester United plus tôt. Enfin, le Brésilien Antony devrait également quitter le club. Amorim attend le retour au complet de ses joueurs de la trêve. Le Portugais a récemment déclaré avoir besoin du temps pour prendre des décisions.