Manchester United : Ronaldo pas apprécié par le vestiaire ?

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United devient de plus en plus ingrat au fil des jours.

L'arrivée du Portugais était censée ajouter un instinct de tueur à Manchester United, mais au moment d'écrire ces lignes, le Portugais cause plus de problèmes que prévu.

Ne revenant pas pour la tournée d'avant-saison de United, Ronaldo a exprimé le désir de quitter United mais n'a pas réussi à trouver une destination cet été.

Bien que le manager Erik ten Hag insiste sur le fait qu'il est heureux d'avoir Ronaldo à sa disposition, il semble que l'équipe ne soit pas du même avis. Selon un rapport d'ESPN, le vestiaire de Manchester United a célébré le fait qu'il avait demandé à partir. Il va même jusqu'à qualifier Ronaldo de "casse-pieds".

Il semble que si Ronaldo est l'un des plus grands buteurs du football, son caractère, qui était autrefois un avantage, devient de plus en plus un problème. Incapables d'exercer la même influence en dehors du terrain et au sein d'une équipe dysfonctionnelle, ses collègues n'apprécieraient guère son attitude individualiste.