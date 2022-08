Manchester City - Riyad Mahrez : "Bernardo Silva a peur de moi !"

L'Algérien a admis qu'il avait menacé de "jeter" son coéquipier dans un bain de glace s'il ne lui apportait pas un café avant un match.

Riyad Mahrez s'est moqué de son collègue de Manchester City, Bernardo Silva, en affirmant qu'il lui apporte son café comme un petit garçon parce qu'il a peur de lui. Mahrez et Bernardo ont tous deux joué un rôle clé dans le succès de Manchester City au cours des dernières années, s'associant dans le dernier tiers pour aider le club à remporter de nombreux titres nationaux.

La superstition de Bernardo Silva

Depuis son arrivée à l'Etihad Stadium en provenance de Monaco en 2017, Bernardo a remporté quatre fois la Premier League, tandis que Mahrez en a trois à son actif depuis son arrivée de Leicester un an plus tard, et les deux hommes entretiennent également une relation forte en dehors du terrain. Lors de la dernière édition du documentaire interne de City intitulé "Together : champions again !", Bernardo et Mahrez ont évoqué leur rituel d'avant-match le plus important.

Mercato - Manchester City : Bernardo Silva sort du silence sur son avenir

L'international portugais Bernardo a commencé le segment en disant : "Toujours une heure avant le match, c'est ma seule superstition, je vais toujours chercher un café pour moi et pour Riyad". Mahrez a ensuite confirmé l'accord, mais a également plaisanté en disant que Bernardo ne lui prépare le breuvage que parce qu'il a peur de lui.

Mahrez "menace" Bernardo

"Vingt minutes avant d'aller se réchauffer, il m'apporte mon café comme un petit garçon parce qu'il a peur de moi", a raconté la jeune femme de 31 ans. "Je lui ai dit 'sinon je te jette dans le bain de glace !'". Plus tard dans la vidéo, lorsque les deux hommes se retrouvent dans le vestiaire de City, Mahrez ajoute : "Il était un peu en retard aujourd'hui, trois minutes de retard avec mon café."

Manchester City : "J'en rêve toutes les nuits !", Haaland et De Bruyne plaisantent sur leur duo

Mahrez et Bernardo sont tous deux sortis du banc lors de la victoire de City sur West Ham (2-0) le week-end d'ouverture de la nouvelle saison. Le duo espère faire partie du onze de départ de Pep Guardiola pour leur prochaine sortie à domicile contre Bournemouth samedi, cependant, Bernardo serait poursuivi par Barcelone et n'a pas exclu un départ de Manchester avant la fermeture de la fenêtre de transfert.