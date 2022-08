Manchester City : "J'en rêve toutes les nuits !", Haaland et De Bruyne plaisantent sur leur duo

Les deux joueur du champion d'Angleterre en titre sont déjà en phase sur et en dehors du terrain.

Erling Haaland a plaisanté en disant qu'il "rêve chaque nuit" de Kevin De Bruyne dans un échange hilarant entre les deux stars de Manchester City sur Instagram. L'attaquant norvégien a été pressenti pour marquer une flopée de buts à l'Etihad Stadium après avoir conclu un transfert très attendu à hauteur de 63 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund.

Un duo effrayant

Haaland a pris un excellent départ contre West Ham lors du week-end d'ouverture de la nouvelle saison, grâce à un peu d'aide de De Bruyne, et les deux hommes semblent également avoir établi une relation forte en dehors du terrain. Haaland a posté une photo pour ses followers sur Instagram mardi, qui le montre assis dans un restaurant tout en parcourant attentivement le menu.

"Sur le point de commander le menu entier", a-t-il plaisanté dans la légende. De Bruyne a sauté dans la section des commentaires du post et a plaisanté : "Tu veux que je tienne le menu et que je t'assiste ?" Haaland a ensuite continué à plaisanter en répondant : "Oui, j'en rêve toutes les nuits. Je ne sais pas pourquoi."

Haaland et De Bruyne ont montré des signes prometteurs de leur duo lors de la défaite de City contre Liverpool dans le Community Shield, et tout s'est mis en place pour le duo contre West Ham dimanche. Manchester City a pris l'avantage au London Stadium grâce à un penalty de Haaland, qui a doublé la mise juste après l'heure de jeu d'un but plein de sang-froid.

Kevin De Bruyne a joué un rôle important dans le deuxième but d'Erling Haaland, en envoyant une balle en profondeur de 30 mètres à l'international norvégien, qui l'a rattrapé et l'a expédié calmement dans la lucarne inférieure du but. Les supporters de City espèrent que Haaland et De Bruyne pourront illuminer l'Etihad Stadium de la même manière lorsqu'ils affronteront Bournemouth pour leur premier match à domicile de la saison, samedi.