Man City : Saison terminée pour Kévin De Bruyne ? Guardiola répond

Lors du match de la première journée de la Premier League contre Burnley, Kévin De Bruyne a quitté les terrains après seulement 23 minutes jouées.

Blessé lors du match d’ouverture de la Premier League, Kévin De Bruyne est parti pour ne plus retrouver les rectangles cette saison. Le Diable rouge serait absent des terrains pendant plusieurs mois, selon son entraîneur.

De Bruyne out jusqu’à la fin de la saison ?

Titulaire lors du match contre Burnley (victoire 0-3 des Citizens), vendredi, Kévin De Bruyne n’a pas pu assister la victoire des siens. Blessé aux ischio-jambiers, le Belge va manquer plusieurs mois de compétition et devrait se faire opérer.

En conférence de presse, ce mardi 15 août 2023, avant la finale de la Supercoupe de l'UEFA contre Séville mercredi, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, donne des nouvelles de son milieu de terrain. A en croire aux déclarations de l’entraîneur espagnol, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Diable rouge. « La blessure de Kevin de Bruyne est grave. Il sera absent quelques mois », a d’abord déclaré le tacticien espagnol avant d’ajouter : « Nous devons décider dans les prochains jours de la chirurgie mais c'est sûr que nous perdons Kevin pour un certain temps ».

L’Espoir est de mise en Belgique

La presse anglaise indique le milieu de terrain belge devrait se faire opérer après sa nouvelle blessure aux ischio-jambiers. Vraisemblablement, le joueur ne devrait pas jouer avant la fin de l’année 2023. Mais en Belgique, l’espoir y est.

Selon le média belge, la DH, le joueur sera de retour sur les rectangles verts et prêt pour l’Euro 2024. Si rien n’est encore connu officiellement sur l’indisponibilité de De Bruyne, tous les regards sont fixés sur les résultats des examens pour en savoir plus sur la durée d’indisponibilité du milieu de terrain.