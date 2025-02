Manchester City - Liverpool : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Manchester City vs Liverpool

Match clé pour le titre ! Liverpool peut creuser l’écart en tête face à un City revanchard. Un duel explosif à l’Etihad avec un énorme enjeu.

Dimanche, l'Etihad accueille un choc qui pourrait redistribuer les cartes du championnat anglais. D'un côté, un Manchester City meurtri par son élimination européenne mais retrouvant ses marques en Premier League, de l'autre, un Liverpool leader mais montrant ses premières faiblesses. L'affiche promet d'être aussi intense que décisive pour la suite de la saison.

Sur son banc, Pep Guardiola prépare minutieusement ses troupes pour ce rendez-vous capital. Son City, récemment écarté des joutes européennes par un Real Madrid impitoyable - et un Mbappé en état de grâce - cherche à rebondir en Premier League. La défaite continentale a laissé un goût amer, mais les Citizens ont retrouvé leurs automatismes en championnat, comme en témoigne leur démonstration face à Newcastle (4-0).

Manchester City - Liverpool : un duel aux enjeux multiples

Face à eux se dresse un Liverpool légèrement chancelant, comme un danseur qui aurait perdu son équilibre parfait. Les hommes d'Arne Slot, malgré leur position de leader, montrent des signes de fatigue. Le match nul arraché à Villa Park (2-2) résonne comme un avertissement. Leur chance, cela dit, c'est qu'ils abordent ce rendez-vous avec un peu plus de sérénéité après le revers de la veille d'Arsenal, leur dauphin (contre West Ham, 0-1).

Le fossé de 17 points qui sépare ces deux géants pourrait faire croire à un combat déséquilibré. Mais c'est mal connaître la nature de cette rivalité moderne, où chaque confrontation écrit un nouveau chapitre d'une saga épique. Les Reds, invaincus à l'extérieur cette saison en championnat, arrivent avec leurs certitudes et leurs doutes, leur football champagne et leurs imprécisions récentes.

Liverpool à l'Etihad : l'heure du test de vérité

L'enjeu dépasse le simple cadre comptable. Pour City, c'est l'occasion de rappeler que leur règne n'est pas terminé, que leur machine peut encore broyer les plus grandes ambitions. Pour Liverpool, c'est le moment de prouver que leur renaissance sous Slot n'est pas un feu de paille, mais bien l'aube d'une nouvelle ère.

Le match aller, remporté 2-0 par Liverpool, avait laissé Guardiola avec six doigts levés, un geste devenu symbole. Ce dimanche, c'est l'histoire qui attend d'être écrite, dans ce temple du football moderne où les rêves se fracassent aussi vite qu'ils se construisent.

Horaire et lieu du match Manchester City vs Liverpool

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Le match de Premier League entre Manchester City et Liverpool se jouera au stade Etihad à Manchester, en Angleterre.

Le coup d'envoi sera donné à 17h30, heure française le dimanche 23 février 2025.

Infos des équipes & compositions

Infos de l'équipe de Manchester City

L’incertitude plane toujours autour d’Erling Haaland. L’attaquant, touché lors de la large victoire 4-0 contre Newcastle le week-end dernier, n’a pas pris part au match retour des barrages de Ligue des champions face au Real Madrid, restant sur le banc toute la rencontre.

En revanche, John Stones, Manuel Akanji, Oscar Bobb et Rodri sont d’ores et déjà forfaits pour cette rencontre. Quelle que soit la décision concernant Haaland, Omar Marmoush devrait quant à lui figurer dans le onze de départ.

Actualités de l'équipe de Liverpool

Côté Liverpool, Joe Gomez et Tyler Morton sont forfaits pour ce déplacement en raison de blessures, tandis que Cody Gakpo est très incertain.

Par ailleurs, Arne Slot pourrait se montrer prudent avec Conor Bradley, qui souffre d’un problème aux ischio-jambiers.

Sur le plan statistique, Mohamed Salah n’est plus qu’à un but ou une passe décisive d’égaler Steven Gerrard, auteur de 14 contributions directes contre Manchester City en Premier League.

