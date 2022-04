Le défenseur de Manchester City, Aymeric Laporte a adressé une pique à son rival Manchester United, rappelant aux fans des Red Devils que Manchester City a remporté 10 trophées au cours des quatre dernières années, alors que Manchester United n'en a remporté aucun et ne remportera pas le moindre trophée cette saison.

"Nos voisins n'ont rien gagné"

Manchester City est devenu une force de la Premier League au cours de la dernière décennie, tandis que ses rivaux ont eu du mal à reproduire le succès qu'ils ont connu sous Sir Alex Ferguson depuis le départ à la retraite de l'Écossais en 2013. Cela n'échappe pas à Laporte, qui a lui-même récolté huit médailles de vainqueurs depuis qu'il a rejoint City en provenance de l'Athletic Bilbao en janvier 2018.

Aymeric Laporte a exprimé sa frustration face à ce qu'il pense être un désir de leurs rivaux de voir Manchester City perdre, laissant entendre qu'ils pourraient être jaloux de leur succès. "C'est quelque chose que l'on remarque souvent. Ils ne pensent pas que c'est normal que nous gagnions toujours quelque chose", a-t-il déclaré au Mail.

"J'espère que nous gagnerons beaucoup de trophées cette saison"

"Parce que si je ne me trompe pas, nous avons remporté 11 trophées en quatre ans et cela peut agacer certaines personnes, comme nos voisins qui n'ont rien gagné", a ajouté le défenseur franco-espagnol. Il s'agit en fait de 10 trophées, dont trois titres de Premier League, alors que United n'a rien gagné depuis l'Europa League en mai 2017.

"Ils [United] ont beaucoup de supporters et ils ont beaucoup de gens derrière eux", a ajouté Laporte. "Nous sommes dans la même ville. Et ils ont dépensé beaucoup d'argent aussi. Cela peut déranger certaines personnes. Mais chacun défend ses propres intérêts ; j'ai confiance en Manchester City et j'espère que nous gagnerons beaucoup de trophées cette année".

Manchester City a la possibilité d'ajouter des titres à son impressionnant palmarès avant la fin de la saison, avec la Premier League, la Ligue des champions et la FA Cup en jeu. L'équipe de Pep Guardiola doit affronter deux énormes matches contre Liverpool, en demi-finale de la Premier League et de la FA Cup, ainsi qu'un quart de finale de la Ligue des champions contre l'Atletico Madrid.

"C'est un beau défi, mais plus que ça, c'est une opportunité", a conclu le défenseur espagnol. "Nous le considérons comme l'occasion de montrer que nous sommes meilleurs que ces autres équipes". Le chemin est encore long pour Manchester City avant de penser à un éventuel triplé d'ici la fin de saison, mais les Cityzens auront surtout à coeur de remporter le championnat et la Ligue des champions qui leur échappe depuis plusieurs années.