Dortmund : Watzke conscient de ne pas pouvoir résister à Manchester City pour Haaland

Le PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, reconnaît que toute offre de Manchester City pour Erling Haaland serait inégalable et difficile à refuser, mais il a également promis que le club trouverait un "nouveau talent" s'il partait. On pense que Manchester City est en tête de la course pour recruter Haaland avant le mercato estival.

Les dernières informations indiquent que le joueur de 21 ans s'est vu offrir un contrat à l'Etihad Stadium qui ferait de lui le joueur le mieux payé de la Premier League. Hans-Joachim Watzke a démenti ces "rumeurs" mais a également admis que le Borussia Dortmund serait incapable de "suivre financièrement" si Manchester City lançait une offre formelle pour l'attaquant norvégien.

Aucune offre de Manchester City... pour le moment

Manchester City serait prêt à investir 355 millions d'euros pour Erling Haaland, en comprenant l'indemnité de transfert pour le Norvégien ainsi que le budget investi pour son salaire et les primes, mais le dirigants du Borussia Dortmund ne prête guère attention aux spéculations en cours. "J'ai renoncé à juger les rumeurs des médias. Sinon, ma journée devrait compter 36 heures", a déclaré Watzke à Sport Bild.

"Nous ne savons actuellement rien de précis du côté des joueurs, et personne ne nous a approchés. Cependant, nous ne pouvons pas suivre financièrement si Manchester City se présente pour Erling Haaland", a ajouté le dirigeant du BVB. Haaland est sous contrat avec Dortmund jusqu'en 2024, mais Watzke reconnaît qu'il pourrait partir vers de nouveaux horizons cet été.

Watzke insiste sur le fait que Dortmund va créer une "nouvelle star"

Le FC Barcelone, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Manchester United sont également intéressés par l'attaquant, qui aurait une clause libératoire de 75 millions d'euros. Watzke est convaincu que le BVB sera en mesure de remplacer Haaland, cependant, et a déclaré : "Nous l'avons vu à plusieurs reprises : nous avons perdu [Robert] Lewandowski au Bayern en 2014 et [Pierre-Emerick] Aubameyang à Arsenal en 2018".

"Nous avons toujours créé une nouvelle star. Si Haaland part, nous trouverons un autre nouveau talent et le développerons pour en faire une star, et cela fera aussi du bien à la Bundesliga", a conclu Watzke. Karim Adeyemi du RB Leipzig a été évoqué comme l'homme le plus susceptible de remplacer Haaland au Westfalenstadion, mais Watzke s'est exprimé au sujet d'un transfert potentiel de l'international allemand : "La même chose s'applique ici : Je ne confirmerai aucune rumeur de transfert".