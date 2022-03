Manchester City : Grealish compare un de ses coéquipiers à Lionel Messi

Jack Grealish a déclaré que son coéquipier de Manchester City, Phil Foden, ressemblait à Lionel Messi, septuple vainqueur du Ballon d'Or, évoluant actuellement sous les couleurs du Paris Saint-Germain, lorsqu'il a délivré une passe décisive en seconde période lors de la victoire 2-0 de Peterborough en FA Cup, ce mardi soir.

Grealish et Foden ont observé Messi

Phil Foden a envoyé un ballon du gauche par-dessus la défense pour lancer Jack Grealish au but, et ce dernier a réussi à terminer facilement l'action en coupant au premier poteau. Jack Grealish et Phil Foden avaient regardé des vidéos des actions de Lionel Messi avant la rencontre, et Phil Foden a semblé s'en inspirer.

Manchester City : Pep Guardiola prend la défense de Jack Grealish

"C'était incroyable", a déclaré Jack Grealish. "C'est drôle parce qu'avant le match, j'étais dans le coach et je suis assis à côté de lui et nous étions sur Twitter et nous avons vu une vidéo de Messi, et il est venu me voir après le but et m'a dit que c'est exactement comme nous regardions avant le match. Tout comme Messi ! Moi et Phil avons ce lien."

Jack Grealish admet ouvertement que le début de son parcours à Manchester City n'a pas été à la hauteur de ses attentes après son transfert majeur en provenance d'Aston Villa l'été dernier, mais il pense que le retournement de situation pourrait être imminent. "J'attends plus, je veux obtenir beaucoup plus", a-t-il déclaré.

Grealish espère remonter la pente

"J'ai parlé avec le manager et il m'a aidé. Je veux marquer des buts et faire des passes décisives, mais il a dit que ce n'était pas tout. Il m'a fait confiance pour beaucoup de gros matches, dans lesquels je me suis bien débrouillé. J'espère que cela va se concrétiser maintenant dans la grande partie de la saison", a conclu l'international anglais.

L'article continue ci-dessous

"Les autres, ils restent derrière" - Guardiola nomme les seules équipes de Premier League qui attaquent Man City

Devenu le joueur anglais le plus cher de l'histoire l'été dernier, Jack Grealish a connu une période d'adaptation logique à sa nouvelle équipe et aux exigences particulière que demande le jeu prôné par Pep Guardiola, néanmoins, l'international anglais n'aura pas un crédit éternel chez les Cityzens, d'autant plus avec la concurrence à laquelle il doit faire face chez le champion d'Angleterre en titre.