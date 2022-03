Manchester City : Pep Guardiola prend la défense de Jack Grealish

Alors que le match approchait de la 77e minute et que Manchester City avait désespérément besoin d'une percée à Everton, Jack Grealish est resté sur le banc.

Au lieu de cela, Pep Guardiola a fait appel à Riyad Mahrez et Gabriel Jesus pour tenter de sauver les trois points vitaux de la Premier League, la victoire arrivant finalement cinq minutes plus tard grâce à Phil Foden.

Grealish n'ayant contribué qu'à trois buts et trois passes décisives jusqu'à présent, il est peut-être compréhensible que le patron de City cherche ailleurs son meneur de jeu.

Guardiola pas d'accord avec les critiques

Grealish a admis lui-même qu'il voulait améliorer ses statistiques, qui ont été utilisées pour suggérer que son transfert estival de 100 millions de livres sterling (139 millions de dollars) - un record britannique - n'a pas fonctionné.

"Je pense que les principales [statistiques] sont les buts et les passes décisives", a-t-il déclaré en décembre. "Ce sont celles sur lesquelles j'essaie de travailler le plus".

Mais Guardiola n'est pas d'accord.

City est différent de nombreuses équipes dans la mesure où son système nécessite que tout le monde contribue ensemble et travaille vers le même objectif.

À cette fin, Guardiola est heureux de la façon dont l'attaquant anglais joue et affirme que sa contribution est similaire à celle qu'il apportait à Aston Villa.

"Peut-être qu'il a trop écouté ce que les gens disent", a déclaré Guardiola aux journalistes avant le choc de mardi en FA Cup contre Peterborough.

"C'est faux car les statistiques sont meilleures et il joue de manière assez similaire à Aston Villa en termes de contact avec le ballon."

"Il a eu les occasions contre Crystal Palace en 20 minutes pour marquer trois buts. Cela ne s'est pas produit mais cela va se produire. Nous ne l'avons pas acheté pour marquer 45 buts".

Guardiola est impressionné par la façon dont Grealish a pu s'adapter au jeu entre les lignes contre les défenses en jouant des blocs profonds, en récupérant le ballon dans des espaces restreints et en essayant de pousser l'équipe en attaque avec sa capacité de dribble.

Mais Guardiola n'est pas inquiet. Comme les grandes recrues avant lui, il peut prendre du temps pour s'adapter pleinement et la meilleure forme de joueurs tels que Mahrez, Rodri et Joao Cancelo n'a commencé à émerger qu'au cours de leurs deuxièmes saisons.

"C'est la façon dont vous jouez aujourd'hui si vous êtes au maximum, à votre meilleur, si vous aidez vos coéquipiers à rendre le processus défensif et offensif meilleur, c'est suffisant", a ajouté le patron de City. "Grâce à cela, nous allons gagner."

"Tout le monde a des agents, des managers et tout, et dit ce qu'il doit faire mieux et il écoute beaucoup de choses sur ce qu'il doit faire. Il joue bien. S'il ne l'était pas, je le lui dirais. Ce n'est pas le cas".

Greaslish victime d'une rechute



Le mois n'a pas été idéal pour Grealish, alors que le début du mois de mars et le choc du cinquième tour de la FA Cup contre Peterborough sont l'occasion idéale de mettre les récentes déceptions derrière lui.

Il est resté à la maison lorsque la Ligue des champions a repris et que City a remporté une impressionnante victoire 5-0 sur le Sporting CP.

L'article continue ci-dessous

Une blessure au tibia, qui lui avait causé des problèmes lors de sa dernière année à Villa, est revenue et l'a obligé à rester sur la touche pendant deux semaines, manquant ainsi la défaite à domicile contre Tottenham qui a rendu la course au titre avec Liverpool si piquante.

Pendant ce temps, Guardiola a également dû répondre à des questions sur la récente sortie nocturne de Grealish, bien qu'il ait balayé toute suggestion de mauvais comportement.

En bas du classement du Championship et avec une seule victoire en championnat au cours des quatre derniers mois, les Posh semblent être l'adversaire idéal pour aider Grealish à retrouver un peu de sa confiance en lui.