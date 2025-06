Manchester City - Al-Ain : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L'heure de la réaction pour Rayan Cherki ! Après des débuts discrets, le prodige français est attendu au tournant lors du duel de City face à Al-Ain.

Les projecteurs étaient braqués sur lui pour ses grands débuts, mais c'est un autre qui a volé la lumière. Après une première apparition en demi-teinte face au Wydad Casablanca, le prodige français Rayan Cherki est déjà attendu au tournant. Ce dimanche à Atlanta, face à un club d'Al-Ain en pleine déconfiture, le nouveau joyau de Manchester City a l'occasion parfaite de lancer véritablement son aventure anglaise.

Une première discrète, un réveil attendu

L'immense attente autour de son arrivée a laissé place à une légère retenue. Lors du premier match, c'est l'Anglais Phil Foden, auteur d'un but et d'une passe décisive, qui a crevé l'écran, laissant le jeune Français dans un rôle plus neutre. Face à Al-Ain, une équipe qui vient d'encaisser cinq buts sans en marquer un seul contre la Juventus, le contexte est idéal pour que l'ancien Lyonnais montre enfin l'étendue de son talent. C'est une opportunité pour lui de justifier l'engouement, de débloquer son compteur et de prouver qu'il peut être l'un des leaders techniques de cette équipe en reconstruction.

Manchester City, la qualification en ligne de mire

Au-delà du cas Cherki, l'enjeu collectif est clair pour Manchester City. Une victoire face au club émirati assurerait quasiment aux hommes de Pep Guardiola une place en huitièmes de finale de la compétition. Vainqueurs sans forcer du Wydad (2-0), les Citizens voudront poursuivre sur leur lancée et soigner leur différence de buts dans ce Groupe G. Une victoire confortable leur permettrait d'aborder le choc face à la Juventus avec plus de sérénité.

Al-Ain, pour l'honneur et pour éviter le naufrage

La tâche s'annonce herculéenne pour Al-Ain. Humiliés par la Juventus (5-0), les champions d'Asie 2024 doivent avant tout se racheter et éviter une nouvelle déroute qui scellerait leur élimination. S'ils gardent en mémoire leur épopée jusqu'en finale en 2018, la réalité actuelle est plus difficile. Face à l'armada offensive de City et un Rayan Cherki qui aura à cœur de briller, limiter les dégâts et montrer un visage plus combatif sera leur principal objectif.

Infos de l'équipe de Manchester City

Manchester City devra composer sans Rico Lewis, expulsé de manière controversée face au Wydad Casablanca après un contact au visage de Samuel Obeng lors d’un duel au sol. Une décision arbitrale très contestée par ses coéquipiers. Suspendu un match, Lewis laissera sa place à droite de la défense. Matheus Nunes pourrait être décalé à ce poste, mais John Stones ou Abdukodir Khusanov sont également en lice pour le remplacer.

Avec des adversaires plus coriaces comme la Juventus – voire le Real Madrid – potentiellement au programme, Pep Guardiola devrait faire tourner son effectif pléthorique. Cette gestion pourrait permettre à Rayan Aït-Nouri, tout juste arrivé, de faire ses débuts sous le maillot sky blue.

Infos de l'équipe d'Al-Ain

Côté Al-Ain, Vladan Ivic ne déplore aucun nouveau blessé ni suspendu. Mais après la lourde défaite contre la Juventus, l'entraîneur émirati devrait adopter une approche plus prudente, misant sur le repli défensif plutôt que sur l’initiative du jeu.

La forme des deux équipes

