Manchester City a fait une offre pour Messi par erreur

Quand Manchester City faisait une offre pour Lionel Messi... par erreur!

Garry Cook, l'ancien directeur général de a livré une anecdote complètement folle au média The Athletic.

L'ancien dirigeant citizien a révélé qu'en 2008, après un imbroglio téléphonique, le club anglais a fait une offre pour Messi.

"Pairoj Piempongsant (le n°2 du club à l'époque) commençait à s'énerver... Son téléphone était sur table, et il avait une conversation avec Paul Aldridge (le directeur des opérations du club). Imaginez la scène. Paul, avec son accent londonien, qui dit: 'Pairoj, tu dois me dire quoi faire, la situation est hors de contrôle'. Pairoj était allongé sur une chaise, en train de se faire masser, et criait: 'Yes, yes, yes! Very messy, messy, it's getting messy!' ('C'est le bordel!'). Il y a eu une incompréhension, et - sur ma fille, c'est la vérité - cela a été compris comme 'We've got to get Messi' ('On doit prendre Messi')".

City décide donc de faire une proposition de 70 millions de livres (un peu plus de 80 M€, ndlr) pour Lionel Messi.

Et le Barça voulait discuter : "Ils (la , ndlr) ont dit que le Barça les avait appelés pour savoir si l'offre était vraie. Ils disaient que, si c'était le cas, ils auraient été d'accord pour discuter".