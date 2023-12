Man Utd, l'annonce folle de Ten Hag sur son avenir

L’entraineur de Manchester United, Erik Ten Hag, a fait une annonce étonnante sur son avenir au club, vendredi.

Manchester United est à la traine cette saison. Eliminés de toutes les compétitions européennes, les Red Devils sont également largués dans la course au titre en Premier League. Une situation qui menace le poste de l’entraineur, Erik Ten Hag qui vient de faire une forte déclaration sur son avenir.

Erik Ten Hag est serein pour son avenir

Après quatre matchs sans victoire et sans être arrivé à marquer, Manchester United a enfin retrouvé la lumière avec une victoire au caractère contre Aston Villa mardi dernier. Néanmoins, cette victoire ne devrait pas donner plus d’assurance à Erik Ten Hag quant à son poste. Mais à quelques heures d’affronter Nottingham Forest, le technicien néerlandais est plus serein que jamais. S’il n’a pas encore discuté avec le nouvel actionnaire qui va prendre en charge exclusivement la partie sportive du club, Erik Ten Hag affirme avoir la confiance de ce dernier. « Le planning est tellement resserré que je n'ai pas encore eu le temps de parler avec eux. Mais cela arrivera, j'ai hâte. Ils veulent travailler avec moi et je veux travailler avec eux. Nous aurons des discussions, des réunions. Nous verrons », a annoncé le coach des Red Devils en conférence de presse.

L'article continue ci-dessous

Erik Ten Hag a des doutes

Erik Ten Hag a assuré que le nouvel actionnaire, Ineos de Jim Ratcliffe, voulait continuer avec lui. Mais, le technicien néerlandais risque quand même un licenciement et il en est conscient même s’il préfère se concentrer sur les matchs pour le moment. « Écoutez, pour l'instant je suis concentré sur les matchs. Donc non, pour l'instant je ne veux pas parler de ça. Mais dans les jours ou semaines à venir, on aura le temps. J'en saurai alors plus. Je pense que c'est une bonne chose, ce n'est que du positif. Et comme je l'ai dit, nous avons hâte de travailler ensemble. Ineos veut travailler avec moi au club et je veux travailler avec eux », a ajouté Erik Ten Hag.