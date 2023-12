Manchester United recevait Aston Villa mardi dans le cadre de la 19e journée de Premier League. Score final, 3-2.

Manchester United et Aston Villa étaient aux prises mardi à l’occasion de la 19e journée de Premier League. Les deux équipes ont offert un beau spectacle pour le dernier match du Boxing Day qui a vu les Red Devils renouer avec la victoire.

Une première mi-temps à sens unique

Le match a démarré avec un petit round d’observation qui n’a pas duré longtemps entre les deux équipes. La première occasion du match était pour les Red Devils avec une reprise de Christian Eriksen, bien captée par Emiliano Martinez (11e). Manchester United a eu la première opportunité mais c’est Aston Villa qui a eu marqué le premier but de la rencontre. A la 22e minute, John McGinn ouvrait le score sur un coup franc insolite qui a surpris toute la défense des Reds Devils (0-1).

Les Villans n’ont pas laissé le temps aux Mancuniens avant de faire le break. Sur un nouveau coup de pied arrêté (corner, ndlr) tiré par McGinn, Clément Lenglet remisait de la tête pour Dendoncker qui faisait trembler les filets avec sa cheville (0-2, 26e). Manchester United s’est réveillé vers la fin du premier acte mais n’est pas parvenu à réduire le score avant la pause.

Des Red Devils renversants

A la reprise, les Red Devils sont revenus avec un visage totalement différent et avec un esprit conquérant. Dominés pendant la majeure partie de la première mi-temps, les locaux ont pris d’assaut le camp des Villans. Alejandro Garnacho pensait réduire le score en concluant une belle action collective mais son but a été refusé pour hors-jeu (49e). Le prodige argentin ne s’est pas découragé et est était encore à la conclusion d’une nouvelle action 10 minutes plus tard avec un but validé cette fois-ci (1-2, 59e).

Virevoltant ce soir, Alejandro Garnacho est encore celui qui a remis les pendules à l’heure en étant à la réception d’un centre de Bruno Fernandes (2-2, 71e). Déchainés, les Red Devils s’installaient dans la moitié de terrain des Villans et multipliait les assauts. Ce qui a fini par payer puisque Rasmus Hojlund donnait l’avantage aux Red Devils sur corner avec son premier but en Premier League (3-2, 82e). Aucun autre but n’a été marqué dans cette rencontre qui donne une bouffée d’oxygène aux Mancuniens. Avec cette victoire, Manchester United (31pts) remonte à la 6e place tandis qu’Aston Villa (39pts) demeure encore troisième.