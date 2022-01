La ville de Limbé (Cameroun) accueillait le dernier match des huitièmes de finale de la 33e Coupe d'Afrique des nations entre le Mali et la Guinée équatoriale, ce mercredi. Et le match nous offrait une première opportunité dès la 7e minute, quand Ibrahima Koné contrôlait dans la surface, se retournait et déclenchait une frappe en pivot du pied gauche, laquelle frôlait lucarne droite de Jesus Owono.

Le Mali obtenait un penalty à la 40e minute. Moussa Doumbia était ainsi mis au sol dans la surface, victime d'un coup de hanche de Josete Miranda. Mais après consultation de la VAR, le penalty était finalement annulé par l'arbitre.

Outre ces quelques opportunités, la rencontre s'avérait très pauvre en occasions. La seconde période n'était pas non plus d'une grande richesse. Peu avant l'heure de jeu, Mohamed Camara était en position très favorable et oublié au marquage, mais manquait complètement sa volée.

Alors que les minutes défilaient, le Mali insistait, mais butait toujours sur un bloc de plus en plus replié. Tous les Guinéens jouaient dans leur camp, mais le score n'évoluait pas pour autant.

Et la rencontre partait en prolongations. Une prolongation au cours de laquelle les deux adversaires du soir semblaient complètement cuits. Et le dernier billet pour les quarts de finale allait se jouer aux tirs au but. Et après la fameuse loterie, la Guinée équatoriale élimine le Mali aux tirs au but et rejoint le Sénégal en quarts de finale de la CAN.