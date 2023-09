"Luis Enrique ? Une horreur", un journaliste va à contre-courant

Un journaliste a été sans pitié contre Luis Enrique malgré la victoire (1-4) du PSG contre l’Olympique Lyonnais, dimanche.

Le Paris Saint-Germain a écrasé l’Olympique Lyonnais (1-4), dimanche soir, en clôture du match de la quatrième journée de Ligue 1. Mais un journaliste a été cash avec l’entraîneur du club francilien en raison d’un comportement de ce dernier lors de la rencontre.

Stephane Guy s’en prend à Lucho

Une victoire, oui. Mais le nouvel entraîneur de la formation francilienne ne fait pas l’unanimité malgré les 3 points pris au Groupama Stadium, dimanche soir. Journaliste sur After Foot RMC, Stephane Guy n’a pas été tendre envers Lucho. Luis Enrique n’est pas satisfait du quatrième but de Kylian Mbappé contre Lyon. Puisque, selon l’entraîneur espagnol, l’action n’a pas débuté comme il le souhaitait.

Alors que l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale d’Espagne demandait à Donnarumma de poser la balle à terre pour la jouer, le gardien italien l’a rapidement dégagé. Ce qui attire la colère du coach parisien, qui n’a pas caché son amertume en regagnant son staff en dépit du quatrième but parisien. Mais selon le journaliste Stephane Guy, c’est tout simplement horrible ce comportement de Lucho, qui n’est pas content malgré le but.

L'article continue ci-dessous

« Il y a un agité vocal sur le banc qui m'horripile, son équipe marque un but il n’est pas content. Pour moi ça c’est du cirque, j’ai horreur de ça. De la 1e à la 90e minute, il est en mouvement. Je n’aime pas les coaches comme ça », a déclaré le journaliste dans l’After Foot RMC.

Daniel Riolo répond à Stephane Guy

Contrairement à son confrère, Daniel Riolo donne raison à Luis Enrique. A en croire l’éditorialiste et journaliste du RMC Sport, le tacticien espagnol a bien une vision de jeu, qu’il veut enseigner au club de la capitale française. Raison de sa colère nonobstant le quatrième but qui aurait pu le réjouir.

« J’adore son exigence et je pense qu’il ne sera pas du tout content de la seconde période. C’est une vision française de football et c’est pourquoi on n’avance pas. Un Didier Deschamps, c’est comme ça », a-t-il déclaré.

Avec cette victoire (1-4) contre l’Olympique Lyonnais, dimanche, le Paris Saint-Germain monte à la deuxième place au classement général de Ligue 1 avec 8 points au compteur. Les Rouge et Bleu sont à deux unités de l’AS Monaco, leader actuel avec 10 points.