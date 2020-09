L'OL prêt à brader Memphis Depay ?

Lyon pourrait se résoudre à laisser partir l'international néerlandais pour une offre au rabais.

Le dossier Memphis Depay est un cas épineux pour l'Olympique Lyonnais. En fin de contrat en juin 2021, l'international néerlandais n'a toujours pas prolongé et ne semble pas vouloir le faire dans les prochaines semaines. Pour éviter de le perdre gratuitement, l'OL doit le vendre cet été. Mais voilà, si le Barça est intéressé par le joueur, aucun club ne semble en mesure de répondre aux exigences de l'OL après la crise économique provoquée par la pandémie de Coronavirus.

Pourtant, les clubs vont devoir s'activer rapidement, car Jean-Michel Aulas a prévenu, au micro de Téléfoot, aucun lyonnais ne quittera le club après jeudi soir : "On va dire aux joueurs que tout ce qui ne sera pas réglé en terme de départs avant vendredi, il n’y aura plus de départs. Donc pour nous la date (de fermeture) du mercato ça sera vendredi. Même si je n’ai pas entendu personnellement, dans les discussions que j’ai eues avec Rudi, cet argument-là, je pense le proposer demain (mardi) à Rudi et à Juninho. Parce que c’est compréhensible. Et tous les gens de bonne volonté peuvent se rendre compte qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être un peu ça, mais ça peut être aussi plein d’autres choses. En tous cas, à partir de vendredi, les joueurs qui ne seront pas partis ne partiront plus".

Quitte ou double avec Depay

L'article continue ci-dessous

Néanmoins, selon les informations de L'Equipe, pourrait faire une exception pour Memphis Depay. L'OL serait même prêt à finalement baisser sa demande et accepter moins que les 25 millions demandés jusqu'à présent pour laisser partir l'international néerlandais cet été, si une offre arrive sur la table. Il faut dire que ce dernier n'a plus qu'un an de contrat et touche le plus gros salaire du club (420 000€ mensuels).

Plus d'équipes

Dans les colonnes de Le Progrès, la semaine dernière, Jean-Michel Aulas avait confirmé tout tenter pour prolonger le Néerlandais : "Je lui ai fait une proposition pour renouveler qui en principe ne se refuse pas, sauf si on est en fin de contrat. Je suis en harmonie avec ma conscience. Je lui ai fait une belle proposition. J’aurais aimé que Memphis Depay reste… Maintenant, il n’y a jamais rien d’impossible. Tout a été fait pour qu’il reste. S’il ne reste pas, on s’adaptera (...) C’est clair, actuellement les finances du Barça ne permettent pas la transaction".

En conservant Memphis Depay à tout prix cet été, l'Olympique Lyonnais prend un risque. Celui de voir l'international néerlandais refuser de prolonger son contrat, et ce peu importe la proposition de l'OL, et donc de le perdre sans la moindre indemnité l'été prochain, où de le vendre très au rabais lors du mercato hivernal. Mais Lyon risque de ne pas avoir le choix si aucune offre à la hauteur de ses espérances ne se présente d'ici une semaine.