Mercato, plus de départs à Lyon après jeudi

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas vient d’affirmer qu’il ne laissera aucun de ses joueurs partir après le 2 octobre.

Le mercato estival s’achève le 5 octobre prochain, mais à l’Olympique Lyonnais on n’envisage pas d’attendre cette date pour fermer le rayon des départs. Jean-Michel Aulas, l’homme fort du club, vient de le faire savoir, en justifiant la nécessité de pouvoir enfin se concentrer sur le sportif et par le fait de ne pas être pris au dépourvu par des raids extérieure de dernière minute.

Plusieurs joueurs lyonnais sont encore susceptibles de bouger et en particulier les éléments à vocation offensive que sont Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Jeff Reine-Adélaïde ou encore Memphis Depay. Le quatuor est prévenu ; ils n’ont plus que trois jours pour trouver une porte de sortie.

« Une décision compréhensible »

« On va dire aux joueurs que tout ce qui ne sera pas réglé en terme de départs avant vendredi, il n’y aura plus de départs, a déclaré le cacique rhodanien ce lundi, lors d’une courte intervention pour la chaine Téléfoot. Donc pour nous la date (de fermeture) du mercato ça sera vendredi. Même si je n’ai pas entendu personnellement, dans les discussions que j’ai eues avec Rudi, cet argument-là, je pense le proposer demain (mardi) à Rudi et à Juninho. Parce que c’est compréhensible. Et tous les gens de bonne volonté peuvent se rendre compte qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être un peu ça, mais ça peut être aussi plein d’autres choses. En tous cas, à partir de vendredi, les joueurs qui ne seront pas partis ne partiront plus ».

fait partie des clubs français qui a le plus dégraissé cet été. Les Gones ont dû se séparer d’au moins neuf éléments, dont quelques-uns qui apparaissaient régulièrement dans le onze rentrant (Terrier, Tété, Rafael, Traoré, Marçal…). Et au niveau des arrivées, il n’y en a eu aucune de notable, si on exclut le recrutement définitif de Karl-Toko Ekambi.