Lyon a fait une offre pour Lucas Paqueta

L’Olympique Lyonnais vient de transmettre une demande de prêt pour l’ancien milanais, Lucas Paqueta.

Après avoir longtemps attendu de vendre avant de pouvoir s’offrir des recrues, l’Olympique Lyonnais a choisi de passer à l’offensive dans le but de renforcer son effectif. Selon L’Equipe, les responsables rhodaniens ont accéléré sur deux dossiers ces derniers jours.

Les Lyonnais ont formulé une demande de prêt pour le milieu brésilien de l’ , Lucas Paqueta. Et elle était assortie d’une option d’achat de 18M€. Une requête que les Lombards ont déclinée. Malgré le refus, les négociations sont toujours en cours entre les deux parties. L’OL devrait donc revenir à la charge, en augmentant le montant du deal définitif censé intervenir dans un an. Les décideurs du club italien voudraient aussi que cette option devienne obligatoire.

Ça se précise pour Pellistri

Outre Paqueta, un autre Sud-Américain figure dans le viseur des Gones, en la personne de Facuno Pellistri. Et cette piste-là serait beaucoup plus avancée que celle de Paqueta. Un terrain d’entente a déjà été trouvé avec le jeune ailier uruguayen (19 ans) pour un contrat de cinq ans. Pour ce qui est de l’accord avec son club employeur, il est aussi en bonne voie. Mardi soir, le joueur devrait disputer son dernier match avec Penarol avant de traverser l’Atlantique et cette arrivée coûterait 5M€ (plus 2M€ de bonus) à l’OL.

Plus d'équipes

En somme, il y a donc de fortes chances pour que les Lyonnais disposent bientôt de deux solutions supplémentaires en attaque. Est-ce que cela signifie que des mouvements sont à prévoir dans l’autre sens ? Pas nécessairement. Lundi, Jean-Michel Aulas a indiqué que ceux qui veulent partir parmi ses joueurs doivent le faire avant vendredi prochain, sous peine de rester coincés jusqu’au prochain mercato.