L'OL inquiète défensivement, Peter Bosz prône la patience

Dans des propos accordés à l'AFP, l'entraîneur de l'OL a dit être conscient que son équipe aura besoin de temps pour intégrer ses principes de jeu.

Après trois victoires initiales, l'Olympique Lyonnais connaît une préparation estivale plus contrastée, voire décevante. Régulièrement pris à défaut derrière, les Gones ne sont plus parvenus à s'imposer depuis trois rencontres, affichant d'inquiétantes lacunes défensives, à l'image de la défaite concédée samedi soir face à Porto (5-3).

Ligue des champions – Monaco va-t-il briser sa série noire ?​

L'article continue ci-dessous

Cinq buts encaissés face au club portugais qui s'ajoutent aux deux pris contre Villarreal et aux trois concédés face au Sporting CP, soit dix en trois sorties. Bien trop pour Peter Bosz, le nouvel entraîneur allemand de l'OL, qui s'est exprimé sur le sujet à moins d'une semaine de ses débuts en Ligue 1 contre Brest, le 7 août prochain.

"Je comprends bien que ce que je demande n'est pas facile"

Arrivé avec ses principes bien définis, l'ancien coach de l'Ajax a conscience que ses joueurs sont encore en phase d'acclimatation. Dans des propos accordés à l'AFP, le technicien a demandé de la patience. "Je comprends bien que ce que je demande n'est pas facile, car le jeu offensif est difficile. Si on fait une faute face au pressing en défense avec du jeu offensif, cela se voit tout de suite", a d'abord analysé Peter Bosz, ajoutant avoir été recruté pour mettre en place un jeu porté sur l'offensive.

"Le président (Jean-Michel Aulas) m'a demandé d'avoir un jeu offensif et attractif. Nous travaillons là-dessus et les joueurs doivent suivre et apprendre. Ils essayent et déjà je vois que nous progressons sur le plan physique, car si on joue offensivement, il faut travailler athlétiquement de manière différente, avec des petits sprints et beaucoup d'intensité. Je comprends bien que cela va être un peu long", a expliqué le successeur de Rudi Garcia, dont le projet s'inscrit sur la durée sur les bords du Rhône.