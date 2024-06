Lizarazu attaque le PSG et son armée numérique : "Ils ont voulu humilier Mbappé"

L’ancien international français, Bixente Lizarazu, n’est pas du tout surpris que Kylian Mbappé ait voulu régler ses comptes avec la direction du PSG.

Au lendemain de l’annonce de son départ du PSG pour le Real Madrid, Kylian Mbappé a pris la parole pour dire qu’il n’était pas toujours heureux au sein du club de la capitale. Il a même signifié clairement que certaines personnes au sein de la direction l’ont rendu malheureux. Et il n’y avait pas besoin d’être un génie pour comprendre qu’il visait principalement Nasser Al-Khelaifi.

Pour Lizarazu, le PSG s’est mal comporté avec Mbappé

Le board parisien a été scandalisé par cette attaque frontale de son ancienne star. On s’est même plaint publiquement de son « manque de classe ». Néanmoins, dans les médias, les réactions ont été assez contrastées. S’il y en a qui ont critiqué Mbappé pour cette sortie devant les journalistes, d’autres ont fait preuve de compréhension en indiquant que c’était la réaction d’un joueur qui avait été blessé dans son amour-propre.

Parmi ceux qui ont cherché à défendre Mbappé il y a notamment Bixente Lizarazu. Grand admirateur de l’attaquant de l’équipe de France ce dernier a déclaré dans sa dernière chronique pour L’Equipe qu’avec le Bondynois le PSG n’a fait que récolter ce qu’il a semé.

L'article continue ci-dessous

Getty

« C’est normal qu’il puisse exprimer son agacement après une saison où certaines choses, comme sa mise au frigo dans un loft, pouvaient être considérées comme une volonté d’humilier », a souligné le champion du monde 1998.

« Ne pas oublier ce que Mbappé a accompli dans ce club »

Mbappé est resté finalement sept ans dans la capitale française, battant encore de nombreux records lors de la saison écoulée. Liza estime cependant que la rupture aurait dû intervenir bien plus tôt. « Au vu de ce qu’il s’est passé, c’est pour moi la saison de trop et cela aurait été finalement mieux qu’il parte avant. J’ai même été surpris par la virulence de certaines réactions sur les réseaux sociaux, sans aucune forme de nuance ou d’objectivité. Je me suis parfois demandé si l’armée numérique autour du PSG n’était pas encore en action », a-t-il lâché.

Lizarazu a enfin affirmé que Mbappé n’a absolument rien à se reprocher dans son attitude avec Paris. Bien au contraire. « Mbappé a joué 9 ans en France, dont 7 au PSG, alors que la plupart des grands joueurs partent très tôt pour conquérir l’Europe. Il a attendu de faire la Coupe du Monde au Qatar en étant toujours un joueur du PSG. Il a marqué ce club en devenant le meilleur buteur de l’histoire. Il ne faut pas l’oublier et on doit le mettre objectivement à son crédit. Il peut désormais aller accomplir son rêve de gosse. Dans un club qui a vu passer les plus grands joueurs de l’histoire ».